Politik Lena Breymaier: „Hätte gerne weiter gemacht.“

Von Joa Schmid

Eislinger SPD-Ortsverband unterstützt einstimmig Leni Breymaier.“ So stand es noch gestern auf der Homepage der Eislinger Genossen. Genutzt hat es nichts. Die in Eislingen wohnhafte Landeschefin hat ihren Posten aufgegeben, obwohl sie über ihren Rivalen beim Mitgliedervotum hauchdünn gesiegt hatte. „Weder mein Mitbewerber im Mitgliedervotum noch ich konnten über 50 Prozent der Mitglieder hinter uns versammeln“, begründet sie den Schritt, der ihr den Respekt großer Teile der SPD, aber auch eine handfeste Niederlage beschert hat.

Sie hätte es gut gefunden, gemeinsam mit ihrem Mitbewerber Lars Castellucci einen Dritten vorzuschlagen, sagt Breymaier. Das hätte ihrer Meinung nach durchaus Andreas Stoch sein können, „Wenn die Mitglieder keine klare Entscheidung treffen, dann muss der Parteitag das wieder in die Hand nehmen, das hat er getan.“ Stoch wurde in Sindelfingen mit einer denkbar knappen Mehrheit von acht Stimmen zu Breymaiers Nachfolger gewählt. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion bekam 159 Stimmen (50,64 Prozent), auf Castellucci entfielen 151 Stimmen (48,09 Prozent).

Die Eislingerin, die für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim im Bundestag sitzt, macht allerdings aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl. „Natürlich freue ich mich über die Entwicklungen nicht“, betonte Breymaier gestern gegenüber unserer Zeitung. „Ich hätte gerne weiter gemacht, es wurde viel angestoßen, was ich gerne zu Ende gebracht hätte.“ Dennoch zeigt sich die Eislingerin als faire Verliererin. „Andreas Stoch wird das gut machen. Nicht nur für die Partei, sondern vor allem für die und mit den Menschen in Baden-Württemberg.“

Das sieht auch der Göppinger SPD-Landtagsabgeordnete Peter Hofelich so, der sich beim Parteitag für Stoch stark gemacht hatte. „Bei dieser Situation ist das die beste Lösung.“ Der Fraktionschef habe die Fähigkeit, die Menschen zusammen zu führen. Inhaltlich werde Stoch die Landes-SPD, die in aktuellen Umfragen gerade noch auf 11 Prozent der Stimmen kommt, zu den Themen führen, die der Bevölkerung wichtig sind. „Das sind Wohnungsbau, Kinderbetreuung, Schule und Arbeitsplätze“, erklärte Hofelich, der angesichts der teils erbitterten Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken auf dem Parteitag mit folgendem Zitat großen Beifall erntete: „Wir sind die stolze linke Volkspartei SPD und nicht RTL am Mittag.“ Auch im Landkreis wollen die Genossen jetzt gemeinsam nach vorne schauen. „Mit Andreas Stoch gehen wir in die Zukunft“, betont die Kreisvorsitzende Sabrina Hartmann. „Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir wieder herausstellen, warum es eine starke SPD in Baden-Württemberg braucht, zum Beispiel um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder die Gebührenfreiheit in der Kita durchzusetzen.“ Auch Benjamin Christian, einer der drei stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden, traut Andreas Stoch den Job, die Partei bis zur Landtagswahl 2021 wieder fit zu machen, zu: „Er hat auf dem Parteitag eine sehr gute Rede gehalten.“ Es sei auf keinen Fall verkehrt, den Fraktionschef auch mit dem Parteivorsitz zu betrauen. Das erhöhe die Durchschlagskraft. „Enttäuscht zeigt sich die stellvertretende Vorsitzende des Eislinger Ortsverbands, Dr. Heide Kottmann, dass die Mitgliederversammlung kein klares Votum für Leni Breymaier ergeben hat. „Wir hatten uns über 50 Prozent erhofft.“ Dennoch sei es der richtige Schritt gewesen, dass Breymaier den Weg für einen Dritten frei gemacht habe. Und was macht Leni Breymaier nun? „Bundestagsabgeordnete ist durchaus ein Vollzeitjob. Ich werde noch öfter in meinem Wahlkreis präsent sein. Ansonsten schaue ich gemächlich, welche Türen sich auftun.“