Markt Zwei Tage Stadelzauber in Elchingen

Unterelchingen / hib

Nach dem großen Zuspruch bei der Premiere im vergangenen Jahr wird der Unterelchinger Stadelzauber diesmal auf zwei Tage ausgedehnt. Rund 40 Kunsthandwerker haben ihre Teilnahme am voradventlichen Markt am kommenden Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, zugesagt. Sie bieten in stimmungsvoller Atmosphäre im Pfarrstadel, im Haus St. Michael, im alten Waschhaus und im Außengelände ihre Produkte an, darunter Spielzeug und Deko aus Holz und Arbeiten aus Keramik oder Alpaka-Wolle. Einige Aussteller führen ihr Handwerk vor.

Start ist am Samstag um 15 Uhr. Zum Auftakt tanzen Kinder und Erwachsene des Schwäbischen Albvereins. Im Zelt unterhält die Musikgruppe „Gentle Minds“ mit Country und Gospel Songs. Von 16.45 Uhr an spielt dann die Jugendkapelle Elchingen im Außenbereich, und um 17.30 Uhr gibt der Chor „Voice it“ aus Burgrieden ein Konzert in der Kirche. Deren Geschichte und Ausstattung erläutert Richard Ambs bei einer Führung am Sonntag um 14 Uhr. Zur gleichen Zeit liest der Unterelchinger Autor Mario Jabs aus seinem Buch „Margorian und Elmantaria“. Den Abschluss bildet dann am Sonntag um 16.30 Uhr eine Taizé-Feier in der Kirche St. Michael.

Veranstaltet wird der Stadelzauber von Mitgliedern verschiedener Gruppen der katholischen Pfarrgemeinde. Der Erlös trägt zur Sanierung des denkmalgeschützten Ensembles bei.