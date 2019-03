Kreistag Zuschuss für Berufsschule

Illertissen / Stefan Czernin

In der Illertisser Berufsschule besteht Sanierungsbedarf, und zwar beispielsweise an Dach, Fassaden und der Elektroinstallation. Die Gesamtbaukosten für das Projekt belaufen sich auf rund 750 000 Euro, hieß im Bauausschuss des Kreistags. Ein ordentlicher Anteil dürfte aus einem Förderprogramm des Freistaats kommen. Für förderfähige Maßnahmen sind in diesem Förderprogramm für Schulen von der Regierung von Schwaben Finanzhilfen in Höhe von inssgesamt 500 000 Euro für den Landkreis Neu-Ulm eingeplant. Der Baubeginn ist für Juli 2019 vorgesehen, im Oktober 2019 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.