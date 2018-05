Bildung Zum Musizieren an den Comer See

Zum Musizieren an den Comer See

Weißenhorn / Henri Gallbronner

Nichts wie heim nach dem Deutsch-Abi! Diese Devise galt nicht für alle Abiturienten am Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium. Bereits eine Viertelstunde nach Abgabe startete nämlich das Sinfonieorchester in die heiße Probenphase für seine Konzertreise in die italienische Partnerstadt Valmadrera am Comer See – nochmal drei Stunden höchste Konzentration waren angesagt. Doch dazu sind die Zwölftklässler unter den rund 50 Musikern mehr als gerne bereit.

Die Idee zu der einwöchigen Konzertreise kam auf, als Musiklehrerin und Dirigentin Karoline Mauer dem Orchester den Vorschlag machte, sich für den Deutschen Jugendorchesterpreis zu bewerben und – damals noch halb im Spaß – die ausgelobten Preisgelder verlas. „Da habe ich dann nicht schnell genug nein gesagt und deshalb fahren wir jetzt.“

Denn tatsächlich hat das NKG (wie berichtet) bei dem Wettbewerb im vergangenen Jahr den dritten Preis abgeräumt, der nun in Form der Konzertreise direkt den Musikern zugutekommt. Mit Valmadrera, das seit letztem Jahr Weißenhorns Partnerstadt ist, war das Ziel für die Konzertreise ebenfalls schnell gefunden: „Ich bin auf die Stadt zugegangen und die waren gleich hellauf begeistert“, erzählt Mauer.

Instrumente werden vorgestellt

Der Kontakt nach Norditalien wurde über die Eltern einer Musikerin hergestellt, die im Partnerschaftsverein aktiv sind und selbst aus der Region stammen. Insgesamt werden die Weißenhorner Schüler sechs Auftritte in und um Valmadrera bestreiten. Dabei handelt es sich nicht nur um „normale“ Konzerte: So sollen die verschiedenen Instrumente italienischen Grundschulkindern vorgestellt werden, um sie eventuell auch für die Musik begeistern zu können. Außerdem wird das NKG-Sinfonieorchester die Pfingstmesse in Valmadrera mit Jakob de Haans „Missa Brevis“ umrahmen, die das Weißenhorner Publikum bereits beim Weihnachtskonzert zu hören bekam