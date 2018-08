Kirche Zum Jubiläum zurück in Vöhringen

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Der ehemalige Pfarrer Josef Hochenauer ist seit 60 Jahren Priester. Sein Name ist mit dem Cardijn-Haus verknüpft.

Vor 53 Jahren übernahm Pfarrer Josef Hochenauer die Vöhringer Pfarrei Sankt Michael. Dort hat der inzwischen 86-jährige Monsignore aus dem Allgäu nun sein Diamantenes Priesterjubiläum gefeiert. Gleichzeitig wurde der Kaplan Simon Stegmüller verabschiedet.

„Der Ortspfarrer habe sich als nimmermüder Motor erwiesen“, steht in der Chronik der Stadt zum Bau des Josef-Cardijn-Hauses. Zwei Jahre nach dem Baubeginn konnte das Katholische Pfarrheim am 30. April 1972 eingeweiht werden. Josef Hochenauer war es gelungen, den Garten des Bauernhofes von Johann Frick zu erwerben und das Pfarrheim in unmittelbarer Nachbarschaft zur Michaelskirche zu bauen. Allerdings ist dieses Haus inzwischen in den Besitz der Stadt übergegangen und beherbergt heute die Musikschule Dreiklang.

Kloster aufgebaut

Hochenauer war einer der Motoren, die das Kloster Helfta in Sachsen-Anhalt mit aufgebaut haben. Helfta ist Teil der Lutherstadt Eisleben. Einen Anstoß dazu gab die Partnerschaft zwischen Vöhringen und Hettstedt im Mansfelder Land. Der Verband der Freundeskreise des Klosters Helfta, darunter waren die Vöhringer und der Freundeskreis in Durach im Allgäu, der Heimat des Jubilars, konnte ein Jahr nach der Wiedervereinigung das Areal um die Ruinen des 1229 gegründeten Klosters erwerben. Ein Jahrzehnt später, im Jahr 1999, wurde das Kloster wieder eröffnet. Heute leben dort zwölf Nonnen, zwei davon sind aus Bayern.

Vor vier Jahren ernannte Papst Franziskus den ehemaligen Vöhringer Pfarrer zum Monsignore. Seinen Ruhestand verbringt der 86-Jährige dort, wo er vor 60 Jahren zum Priester geweiht wurde, in seiner Heimat in Durach im Allgäu.