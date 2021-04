Georg Ederle fackelt nicht lange, als er von den Nöten des in Illertissen gestrandeten Zirkusses hört. Der Schäfer aus Gannertshofen belädt seinen Anhänger mit Heu und Stroh und fährt ins acht Kilometer entfernte llertissen. Für ihn ist es „keine Frage, dass man hilft, wenn jemand in Not i...