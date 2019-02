Soziales Zieht die Sendener Tafel in leerstehenden Laden?

Zieht die Sendener Tafel in leerstehenden Laden?

Senden / Sonja Fiedler

Die Suche nach einem neuen Standort für die Sendener Tafel (wir berichteten) scheint geglückt: In der Ortsstraße 8 im ehemaligen Laden „Radieschen“ könnten die Tafel und die Kleiderkammer des Arbeitskreises Asylhilfe unterkommen. Die Kleiderkammer ist seit drei Jahren in einem Haus in der Kemptener Straße untergebracht. Dort fehlt ein Lager. Zum Standort Ortsstraße fehlt ein Mietvertrag, den wird die Stadt nun aushandeln.

Er habe, sagte Bürgermeister Raphael Bögge am Dienstag im Stadtrat, bereits Gespräche mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern von Tafel und Kleiderkammer geführt. Vor allem Stadtrat Bernd Bachmann (SPD) sei es zu verdanken, dass der Standort gefunden wurde. „Er hat intensiv nach Alternativen gesucht.“

Die Stadträte zeigten sich erleichtert. „Es freut mich sehr, dass wir offiziell über eine Lösung sprechen“, sagte Claudia Schäfer-Rudolf (CSU). Sie hoffe auf eine Zusammenarbeit von Tafel und Kleiderkammer. Helmut Maisel (Grüne) lobte den Standort: „Stellplätze, Zufahrt, Lagerplatz – alles ist vorhanden.“ Maren Bachmann (SPD) sah in den neuen Räumen auch eine Wertschätzung gegenüber Ehrenamtlichen und Bedürftigen: „Das ist etwas anderes als ein Container.“

Bögge ergänzte, die Lösung rechne sich sogar: Einen Raum zu mieten sei günstiger als Container aufzustellen, wie es an der Kirchensteige geplant war.