Digitalisierung Zentrum für Start-ups in Leipheim

Leipheim / swp

Der Kreistag hat die finanzielle Unterstützung für das geplante Digitale Gründerzentrum im Landkreis Günzburg für den Zeitraum von 2019 bis 2034 beschlossen. Der Leipheimer Stadtrat hatte diese Entscheidung bereits vorige Woche getroffen. „Wir freuen uns, dass wir von kommunaler Seite ein starkes Signal in den Bereichen Gründung und Digitalisierung setzen konnten“, sagte Landrat Hubert Hafner. „Ein Digitales Gründerzentrum ist ein weiterer wichtiger Schritt in der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises.“ Derzeit läuft die Erstellung des Vollantrages für den Landkreis Günzburg, der bis Anfang Januar 2019 eingereicht werden muss.

Im Jahr 2016 hatte das bayerische Wirtschaftsministerium einen Wettbewerb für die Einrichtung von Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten im Bereich Digitalisierung ausgeschrieben. Im Rahmen der Initiative „Gründerland Bayern“ fördert die Staatsregierung bisher zwölf Digitale Gründerzentren in Bayern, so eine Mitteilung. Ziel der Zentren sei es, „das Gründerpotenzial in der Region auszuschöpfen und etablierte Unternehmen mit innovativen Start-ups zusammenzubringen“. Als Standort ist des Areal Pro in Leipheim angedacht, der ehemalige Fliegerhorst.

Unternehmen vernetzen

Bürgermeister Christian Konrad sieht große Chancen für den Standort Leipheim, aber auch für ganzen Landkreis: „Das Digitale Gründerzentrum in Leipheim ist ein wichtiger Schritt für den Wirtschaftsstandort Leipheim und den Landkreis Günzburg. Wir haben zukünftig viel mehr Möglichkeiten, Unternehmer und Gründer aktiv und nachhaltig zu vernetzen und dabei die digitale Transformation im Unternehmensbereich mit vielen Angeboten zu begleiten.“

Bis 2,5 Millionen Euro beträgt der Förderbetrag. Bis Anfang Januar muss der Antrag eingereicht werden. Nach positivem Bescheid können voraussichtlich bis Anfang des zweiten Quartals die Förderanträge eingereicht werden, sodass die Fördermittel Mitte 2019 zur Verfügung stünden, heißt es in der Mitteilung.