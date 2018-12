Bellenberg / iwe

Bei einem Gespräch zwischen der Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller und den Anliegern des Neubaugebietes an der Auer Straße hat man sich nicht nur kennengelernt. Vielmehr schlugen die Anlieger der Straße „Zur Säge“ daraufhin vor, dass das Tempo der Autofahrer in diesem Bereich zur Sicherheit der Kinder auf 20 Stundenkilometer beschränkt werden sollte. Diesem Wunsch folgten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung nicht. Sie befürchteten Probleme für die Müllfahrzeuge, die Straßenräumfahrzeuge und für die Feuerwehr.

Und meinten, die schnellen Autofahrer seien mehrheitlich die Anlieger selbst. Aus ihren Reihen gab es drei Varianten zu einer möglichen Lösung des Problems und alle drei Anträge wurden abgelehnt. Anschließend stellte die Bürgermeisterin fest: „Es bleibt wie es ist.“