Soziales Wohnungen für Witzighausen

Sonja Fiedler

Gleich 32 Wohnungen zu bezahlbaren, öffentlich geförderten Mieten entstehen in den kommenden Monaten an der Franz-Bergmüller-Straße in Witzighausen. Gestern wurde mit einem Festakt auf dem Baugelände der offizielle Spatenstich gefeiert. „Dies ist kein alltäglicher Anlass, es ist das erste geförderte Wohnungsprojekt in Senden“, lobte Regierungspräsident Erwin Lohner.

Der Wohnungsmarkt in Bayern, vor allem in Schwaben, sei wegen der guten wirtschaftlichen Lage und damit einhergehender Zuzüge sehr angespannt. Zudem gäbe es mehr Single-Haushalte als früher, auch der Anspruch an die Wohnfläche sei gestiegen. „Erschwingliche Mieten für Menschen mit geringem Einkommen sind gefragt und ein knappes Gut.“ Gefördert würde der Witzighausener Bau über das bayerische Wohnungsbauprogramm. „Das Geld ist hier gut angelegt.“

Bauherr des Projekts ist die 2017 gegründete Sendener Wohnungs- und Städtebau-Gesellschaft (SWSG), eine hundertprozentige Tochter der Stadt Senden. „Mit der Wohnungsbaugesellschaft ist die Stadt Senden auf einem guten Weg“, sagte Vize-Landrat Roland Bürzle. Der Landkreis Neu-Ulm sei eine „Boom-Region“, rund 5000 Wohnungen fehlten im Kreis. „Auf uns kommen große Aufgaben im Wohnungsbau zu.“

Die 32 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen des Neubaus verteilen sich auf vier Gebäude mit Teilunterkellerung; für die Bewohner sollen 28 Stellplätze zur Verfügung stehen. Auch der geplante Dorfladen soll hier auf 200 Quadratmetern einziehen. Erst kürzlich fand die Gründung der Trägergesellschaft des Ladens statt. Die Häuser werden in Holzständerbauweise errichtet.

Stadt attraktiver machen

Es gäbe bereits „reges Interesse“ an den neuen Wohnungen, sagte Bürgermeister Raphael Bögge, „weit über 500 Menschen suchen eine Wohnung in Senden.“ Die SWSG baue „nahezu das ideale Haus“. Mit diesem und weiteren Bauvorhaben sei es das Ziel, „als Stadt attraktiv zu sein für Bürger und Interessierte, die nach Senden ziehen wollen.

Von den Anfängen der SWSG berichtete Geschäftsführer Marco-Manuel Reyes. Damals habe er „vor drei Ordnern“ gesessen und gewusst: „Jetzt muss ich liefern.“ Der Spatenstich in Witzighausen sei der erste der Gesellschaft, „aber es wird nicht das letzte Bauvorhaben sein“. Gemeinsam mit den Baufirmen Bendl aus Günzburg sowie Gumpp und Maier aus Binswangen hoffe er, dass es klappt mit der Eröffnung 2020.