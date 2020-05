Eine Sitzungsunterbrechung, einen nicht-öffentlichen Teil sowie viele engagierte Redebeiträge: Die Debatte über das Vorhaben der Firma Uni Apart in der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Ferienausschusses war langwierig. Am Ende vertagten die Stadträte den Start ins Bebauungsplanverfahren für das...