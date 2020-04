Ein wachsender Bedarf an Wohnraum spart in prosperierenden Kommunen wie Neu-Ulm auch die kleinen, ländlich geprägten Stadtteile nicht aus. Zumal oft in den Orten ansässige Familien dort ihr Eigenheim verwirklichen wollen. Auf der anderen Seite gibt es in den Vororten viele Vorbehalte gegen Neubau...