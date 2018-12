Serie Winterruhe mit Blick aufs neue Jahr

Von Inge Sälzle-Ranz

Zwölfmal haben sich Annelies und Heiner Loop aus Tiefenbach im Lauf des Jahres von der SÜDWEST PRESSE in ihren Garten sehen lassen. Spannend war es zu beobachten, wie Blumen in die Höhe geschossen sind, Samenkörner sich zu Salat oder Tomaten entwickelt haben, aus den duftenden Blüten am Baum leckere Äpfel wurden.

Der Dezember-Besuch hat die monatlichen Treffen abgeschlossen. In den kalten Tagen genießen die Rentner ein wenig Winterpause – wie die Pflanzen im Garten. Mit Plänen für die neue Vegetationszeit und Anregungen aus Zeitschriften streuen sich jedoch bereits Ideen fürs kommende Jahr in die Köpfe.

Der Teich hat eine dünne Eisschicht, vom Schnee des Vortages ist nicht mehr viel zu sehen. „Ja, meine Frau hat die Kraft der Sonne heute schon ausgenützt und die Waschmaschine eingeschaltet“, sagt Heiner Loop lachend mit einem Blick auf die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das gefällt ihm: Es passt zum persönlichen Motto, mit möglichst viel Rücksicht auf Umwelt und Natur zu handeln. Selbstversorger sind die Loops sogar beim Weihnachtsbaum: Jahr für Jahr wächst eine Nordmanntanne im Garten heran.

Beim Rundgang fällt auf: Der Haselstrauch ist kahl, wer sich einen Zweig ins Wohnzimmer holt, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Auf den Blumenrabatten ist im Frühjahr durchaus Unkrautjäten angesagt, die Gemüsebeete halten noch Endivien, Mangold und Ackersalat bereit. Auf der Insektenweide sorgt ein einziges orangefarbenes Ringelblümleinfür Farbe.

Die Edelrosen sind gut abgedeckt mit Fichtenzweigen, damit sie nicht verletzt werden durch Temperaturschwankungen in kalten Winternächten und folgenden warmen Sonnentagen. Heiner Loop erklärt: „Zwar gibt es bei uns nicht mehr so oft minus 10 oder gar minus 15 Grad und am nächsten Tag dann in der Sonne ähnliche Zahlen im Plusbereich. Wenn das aber so ist, platzen veredelte Rosen an der Stelle, auf die die Sonne scheint.

Durch den Regen kommen Viren, Bakterien und Pilze dazu. Oben ist das nicht schlimm, aber wenn die Veredelungsstelle unten betroffen ist, kann das das Ende der Rose sein. Viele Gartenbesitzer wickeln Vlies oder Jutesäcke um die Rosen, das Ehepaar Loop verfährt nach der Devise, möglichst Eigenproduktion zu verwenden und die Dinge nach Gebrauch auf dem eigenen Grundstück dem Kreislauf der Natur wieder zuzuführen. So wird der Loopsche Garten auf der Westseite durch eine Fichtenhecke begrenzt, die winters immer wieder einen Schnitt benötigt. Die dabei abfallenden Zweige werden zum Pflanzenschutz verwendet.

Im Frühjahr kommt der doppelte Nutzen dazu: Werden die Nadeln der Zweige auf Gemüsebeete oder Blumenrabatte untergemischt, kann der ph-Wert der Erde gesenkt werden. „Der ist bei uns immer im höheren Bereich, das bringt einen guten Regulierungseffekt.“ Auch für Hortensien oder Azaleen sei diese Nadelbeigabe ein wirkungsvolles Plus an Nährstoffen. Gut beschäftigt ist Heiner Loop zurzeit auch damit, seinen Brennholzvorrat zu vergrößern. Systematisch ordnet er die Stapel an der Hauswand entlang und in Vorratsräumen an: nach frisch gesägt, mehr oder weniger lang gelagert sowie gebrauchsbereit. Für Häcksel und Sägespäne hat er neben dem Kompost Platz.

Dort bleibt der „Abfall“ auf minderwertiger Erde ein paar Jahre lang liegen, bis sich bester Humus für die Hochbeete entwickelt hat. „Daran sieht man, dass ein Garten oftmals für sich selber arbeitet und man gar nicht viel tun muss“, sagt Loop mit einem Augenzwinkern.