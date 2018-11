Altenstadt Windräder beim Nachbarn verhindern

Altenstadt / Thomas Vogel

Mehr als 67 Prozent der Wähler haben sich beim Bürgerentscheid im September in Altenstadt dagegen ausgesprochen, dass die Gemeinde bei möglichen Windkraft-Projekten im Illereicher Wald steuernd mitwirkt. Das klare Votum sieht Bürgermeister Wolfgang Höß nun als Auftrag, auch möglichen Plänen der Nachbargemeinde Kellmünz zum Windrad-Bau nicht zuzustimmen. „Wir werden uns im Beteiligungsverfahren entsprechend zu Wort melden“, sagte Höß. Wie berichtet, haben sich in der 1400-Seelen-Gemeinde Kellmünz, anders als in Altenstadt, rund 58 Prozent der Wähler dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde eine Bauleitplanung aufstellt, um so mögliche Standorte für Windräder festlegen zu können. Das dafür fragliche Gebiet, das Gewann Stockacker, liegt außerhalb des Illereicher Walds, aber im Vorranggebiet, für das die Regionalplanung grünes Licht zum Bau von Windrädern gegeben hat. Die Gemeinde zeigt sich offen für Projekte. Zwei Investoren hatten Interesse zum Bau von insgesamt sechs solcher Anlagen angemeldet. Von Altenstadter Seite bläst ihnen fortan aber Gegenwind ins Gesicht.