Energie Windrad-Bau auf Gebiet von Kellmünz?

Kellmünz / thv

In der 1400-Seelen Gemeinde, der südlichsten im Landkreis Neu-Ulm, hatten sich beim Windkraft-Bürgerentscheid vergangenen September 58,1 Prozent der Wähler dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde eine Bauleitplanung aufstellt, um so mögliche Standorte für Windräder festlegen zu können. Wie Bürgermeister Michael Obst am Rande der jüngsten Bürgerversammlung erklärte, soll die Frage zwar weiterhin ergebnisoffen diskutiert werden. Jetzt aber könne der Gemeinderat mitreden und etwa die Zahl und die Höhe möglicher Räder festlegen oder auch Gutachten zu Lärm und Schattenwurf in Auftrag geben. Auch könnte er die 10-H-Regel aufheben und damit die in Bayern gültige Mindestabstandsfläche zwischen den Anlagen und den Häusern kippen.

Zwei potenzielle Investoren

Das dafür fragliche Gebiet, das Gewann Stockacker, liegt außerhalb des Illereicher Walds, aber im Vorranggebiet, für das die Regionalplanung grünes Licht zum Bau von Windrädern gegeben hat. Zwei Investoren hatten Interesse zum Bau von insgesamt sechs solcher Anlagen angemeldet.

Doch was eine Realisierung innerhalb des Waldstücks betrifft, bläst ihnen nun offen Gegenwind ins Gesicht. Denn anders als in Kellmünz hat die Altenstadter Bürgerschaft wie berichtet den Plänen beim dortigen Bürgerentscheid mit 67-prozentiger Mehrheit eine Absage erteilt. In Osterberg als der dritten betroffenen Gemeinde haben sich die Räte gegen das Vorhaben ausgesprochen.

Soziale Verantwortung

Obst hingegen lässt durchaus Sympathie für den Bau von Windrädern erkennen. Zum einen, wie er sagt, aus „sozialer Verantwortung“ im Sinne von Klimaschutz und Energiewende. Zum andern aber sehe er durchaus auch finanzielle Vorteile für die Gemeinde durch zu erwartende Gewerbesteuer-Rückflüsse. Aber auch für die Bürger, wenn sich etwa das Modell einer Bürgergenossenschaft realisieren ließe. Die Firma Vensol hat bereits erklärt, dass sich ein Engagement auch allein auf Kellmünzer Gemarkung lohnen würde.