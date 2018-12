Kellmünz Windkraft: Entscheidung der Bürger gefolgt

Kellmünz / Karin Mitschang

„Das geht mir zu schnell“, meinte der zweite Bürgermeister, Helmut Rieder, gleich zu Beginn der Beratung des Kellmünzer Gemeinderats zum Thema Windkraft. Im Bürgerentscheid Mitte Oktober hatte sich wie berichtet die Mehrheit der Bürger für eine Bauleitplanung zum im Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiet für Windkraft auf Kellmünzer Gemarkung ausgesprochen.

Auch Andreas Sauter ging es zu schnell, „ohne konkrete Vorstellung“, in welche Richtung es gehen solle. Da halfen alle Beteuerungen von Bürgermeister Michael Obst zunächst nichts, dass die Richtung im weiteren Verfahren gemeinsam festgelegt wird und der Aufstellungsbeschluss lediglich ein grundsätzliches „Wir machen uns auf den Weg“ im Sinne des Bürgerauftrags feststellt. Und auch nicht, dass Gemeinderat Mathias Gestle dem Bürgermeister beipflichtete: In allen Bebauungsplanverfahren werde so vorgegangen.

Gerhard Steur äußerte große Skepsis angesichts folgender Formulierung des Beschlussvorschlags: „Der räumliche Geltungsbereich kann sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern.“ Er meinte, wenn nicht die gesamte Gemarkung überplant werde, könne ein Investor später Lücken nutzen und dann eventuell automatisch das Recht bekommen, eine Windkraftanlage zu errichten. Petra Stein von der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt brachte eine Machbarkeitsstudie ins Gespräch, was Obst ablehnte. „Denn wir haben vom Bürger den Auftrag, das Bauleitplanverfahren auf den Weg zu bringen.“ Er schloss sich schließlich Steur an und passte die Passage in der Beschlussvorlage so an, dass die gesamte Gemarkung überplant wird. Nicht ohne den Hinweis, dass dies teurer wird als eine relevante Teilfläche zu überplanen. Am Ende wurde es wurde ein einstimmiger Beschluss. Nun werden Angebote eingeholt.