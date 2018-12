Industrie Wielandwerke setzen auf Recycling

Vöhringen / Stefan Czernin

Das Schlagwort „Umweltschutz“ fällt wohl den Wenigsten spontan ein, wenn sie an die Wielandwerke denken. Das Unternehmen mit weltweit 7000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von drei Milliarden Euro unterhält ein gigantisches Werk in Vöhringen mit einem nicht minder gigantischen Energieverbrauch. „Das geht aber auch nicht anders, wenn man eine Gießerei betreibt“, erklärt eine Firmensprecherin. Wieland stellt Halbfabrikate aus Kupfer her: Bänder, Rohre, Profile und Stangen. Rund 500 000 Tonnen beträgt der jährliche Absatz weltweit.

Das Thema Nachhaltigkeit spiele bei Wieland dabei schon lange eine wichtige Rolle, teilt das Unternehmen mit. Sei es bei der effizienten Energienutzung, sei es beim Recycling von Kupferschrott. In Vöhringen wird unter anderem anfallender Schrott aus Stanzereien wiederverwertet.

Neuer Blick, mehr Wissen

Nun haben die Wielandwerke einen weiteren Schritt unternommen, um ihr Knowhow im Bereich der Ressourcen-Schonung zu erhöhen: Das Unternehmen hat sich am österreichischen Start-up Urban Gold beteiligt. Die 2014 gegründete Firma mit fünf Mitarbeitern hat ein Verfahren entwickelt, um mit Hilfe eines speziell entwickelten Schmelzofens Metalle aus Elektro-Altgeräten besonders effektiv für eine Wiederverwertung herauszubekommen. Über die Investitionssumme macht Wieland keine Angabe.

Allein schon angesichts der Rohstoffmengen, die das Unternehmen benötigt, wird sich wegen der Beteiligung im Produktionsprozess auf absehbare Zeit nichts ändern. Aber das war auch nicht das Ziel. Wieland hat eine langfristige Partnerschaft im Sinn, Großkonzern und Start-up sollen voneinander profitieren. Wieland erhofft sich eine neue Perspektive auf das Thema Metall-Recycling – und damit verbunden eine höhere wirtschaftliche Kompetenz in diesem Bereich.