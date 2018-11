Tiefenbach Weniger aufräumen nützt Vögeln und Insekten

Von Inge Sälzle-Ranz

Aufgeräumt – dieser Eindruck herrscht auf den ersten Blick im Garten von Annelies und Heiner Loop im vorletzten Monat des Jahres. Der Begriff passt dem zertifizierten Gartenpfleger jedoch ganz und gar nicht. Einen „aufgeräumten“ Garten, wie er „leider“ bei vielen Menschen jetzt zu sehen sei, wollen die beiden Tiefenbacher absolut nicht. „Uns ist ausgesprochen wichtig, dass im Herbst nicht alles weggeschnitten wird“, sagen sie. Sprich: Welke Stauden, braune Gräser, trockene Blütenreste, matschige Stängel bleiben liegen und werden erst im Frühjahr beseitigt.

„Eine Vielzahl von Tieren braucht im Winter Nahrung und Unterschlupf“, begründet Heiner Loop, warum es Sinn macht, dem Ordnungssinn in den Herbstmonaten bei der Gartenarbeit Einhalt zu gebieten. Richtig abgeschnitten wurde in Loops grünem Reich nur das große Gras am Teich, weil es nach dem ersten Schneefall im Oktober zu sehr ins Wasser ragte. Sogar die angelegte Bienenweide darf über die karge Zeit in graubrauner Tristesse mit einigen gelben Ringelblumentupfern vor sich hin darben. Hagebutten locken die Vögel an.

Jetzt Gräser, Stauden, Sträucher, Rosen oder Bäume zu schneiden, mache keinen Sinn, sagt Heiner Loop. Denn durch den Schnitt würden die Pflanzen das Signal erhalten: Du sollst treiben anstatt dich in die Winterruhe zurückzuziehen. Das sei noch wichtiger nach dem trockenen Sommer und der derzeit eigentlich zu hohen Temperaturen. Die Pflanzen hatten zu wenig Wasser und nehmen dieses gerade gierig auf, sobald es ein bisschen regnet. Sie treiben teils, wie man im Loop’schen Garten etwa an Palmkätzchen sieht. Nach einem Schnitt würden sie verstärkt weitertreiben – und die Triebe in der Winterkälte dann abfrieren.

Was der Garten hergibt, bleibt auf dem Grundstück, ist Loops Motto. Das bedeutet etwa für Laub, dass es vom Rasen entfernt und dorthin gebracht wird, wo es als Dünger oder Winterschutz dient: auf den Kompost oder auf Gemüse- und Blumenbeete. Vorsichtig sollte man aber bei Baumscheiben und um Rosen sein, weil dort dicke Laubschichten gern Nagetiere anlocken. Außerdem sei zu beachten, dass Walnuss- und Eichenlaub schlechter verrottet als das von Obstbäumen.

Den Griff zum Spaten empfiehlt Heiner Loop nur mit Bedacht. Will heißen: Nicht zu tief graben, damit die Bodenlebewesen, die sich in tiefere Schichten zurückgezogen haben, nicht gestört werden. „In unserer Gegend empfiehlt sich das Umgraben bei besonders lehmigen Böden durchaus, damit die Erde nach dem Frost schön krümelig wird“, sagt er. Ehefrau Annelies hält mehr von der behutsameren Art der Bodenlockerung mit der Grabgabel im Frühjahr.

Der Rest eines Erdhaufens in der Hofeinfahrt der Familie Loop sieht ebenfalls nach Arbeit aus, die jetzt gut zu erledigen ist. Neben der Terrasse musste der Hang befestigt werden, der zum großen Kellerfenster abfällt, im Gewächshaus wurde die Erde ausgetauscht. Die wird im Frühjahr mit Hornspänen und Kompost angereichert, um dem Mangel an Stickstoff entgegenzuwirken. Das Stichwort Kompost regt Heiner Loop sofort zu einem weiteren Tipp an: Jetzt im Herbst soll er nicht auf Gemüsebeete, weil die Nährstoffe im Winter nicht mehr aufgenommen werden.

Seitenblick zur neu angelegten Kleingartenanlage im „Seelach“, wo Annelies und Heiner Loop für den Obst- und Gartenbauverein eine Parzelle bewirtschaften. Einige Pächter sind dort auf ihrem Grundstück gerade mit dem Spaten zugange, während andere Teile noch recht unbearbeitet aussehen. Auf Loops Beeten gedeihen Grünkohl und Endivien ebenso prächtig wie in ihrem Hausgarten am Rothtalring. Winterzwiebeln spitzen auch schon. Um den Boden zu verbessern, haben sie zuvor Kartoffeln angebaut. Und was steht noch an? „Wir pflanzen demnächst drei Apfelbäume“, sagt Heiner Loop und strahlt.