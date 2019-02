Antrag Weißenhorner SPD für Pflege auf Rössle-Areal

Weißenhorn / Carsten Muth

In der Debatte um die Einrichtung einer ambulanten Tagespflege in Weißenhorn macht die SPD-Fraktion Druck. Sie hat einen Antrag an die Stadt gestellt, die Einrichtung auf dem Rössle-Areal zu schaffen – in Absprache mit einem geeigneten Betreiber, der noch zu finden sei. Der Stadtrat hatte sich dafür ausgesprochen, ein solches Projekt auf dem östlichen Teil der Hasenwiese zu verwirklichen.

Hintergrund des SPD-Antrags: Alle Grundstücke des Rössle-Areals gehören seit Kurzem der Stadt. „Es bietet sich hervorragend an für seniorengerechte Wohnungen, Betreutes Wohnen, Tagespflege“, sagt SPD-Fraktionschef Herbert Richter: „Außerdem ließe sich hier auch ein Mehrgenerationenwohnen etablieren.“ Das Gelände liege ganz nah am Stadtzentrum, sei ist sehr gut erschlossen, „biete dennoch eine gewisse Abgeschiedenheit“.

Die SPD stehe nach wie vor zum Beschluss des Stadtrats, eine ambulante Tagespflege zu schaffen – nur eben an einem anderen Standort auf dem Rössle-Areal. „Wir sehen hier die einmalige Möglichkeit für Weißenhorn, verschiedene Nutzungen zusammenzuführen und in ein lebenswertes Umfeld zu integrieren“, sagt Richter.