Schwerer Dämpfer für Tagespflege in Weißenhorn Weißenhorner Räte bremsen Betreutes Wohnen aus

Schwerer Dämpfer für Tagespflege in Weißenhorn

Weißenhorn / Carsten Muth

In einem Punkt waren sich alle einig, Bürgermeister und Stadträte: Weißenhorn benötigt eine ambulante Tagespflege und Plätze für Betreutes Wohnen für Senioren – und zwar dringend. Eigentlich ist alles vorbereitet. Mit dem Caritas-Verein Illersenio Illertissen hat die Stadt eigenen Angaben zufolge einen starken Investor an ihrer Seite, der das Vorhaben schnell verwirklichen möchte. Dissens besteht aber in Sachen Standort.

Stadt und Investor möchten das Vorhaben auf dem Grünstreifen zwischen Reichenbacher Straße/Kastanienallee und Raiffeisenstraße umsetzen. Das lehnt die Mehrheit im Stadtrat ab. Mit 13:8-Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, andere Standorte zu prüfen. Damit ist das Vorhaben, das die Errichtung von bis zu fünf Gebäuden mit 40 Mietwohnungen für Senioren und eine ambulante Tagespflege vorsah, ausgebremst worden.

Alternative Standorte

In Frage kommen nun als alternative Standorte der bislang noch unbebaute östliche Teil der Hasenwiese und das so genannte Rössle-Areal nahe des Hauptplatzes – zwischen Reichenbacher Straße, Fugger- und Kammerlanderstraße (siehe Info-Kasten).

Doch wie es weitergeht und ob überhaupt, ob der Investor nun abspringt oder das Vorhaben an einem anderen Standort tatsächlich eine Chance erhält – alles das ist völlig unklar. Am anvisierten Standort Kastanienallee hätte der Investor rasch loslegen können, wie Caritas-Geschäftsführer Dominik Rommel und Bürgermeister Wolfgang Fendt im Stadtrat sagten. „Die Konzeption ist mit dem Landratsamt, Feuerwehr und Naturschützern abgestimmt“, betonte Rommel. Ein Bebauungsplan müsse für diesen Standort nicht aufgestellt werden, was das Verfahren enorm vereinfache und verkürze.

Anders stelle sich die Lage auf der Hasenwiese oder im Rössle-Areal dar. „Dort brauchen wir Bebauungspläne“, wie Rathauschef Fendt klarstellte. Er vermochte seinen Ärger über die Haltung der meisten Räte, das Projekt an der Kastanienallee nicht zu verwirklichen, kaum zu verbergen. Fendt sagte: „Wir haben doch jahrelang einen Investor gesucht. Jetzt haben wir einen – und müssen irgendwann mal sagen, was wir wollen.“

SPD-Fraktionssprecher Herbert Richter hielt dagegen. Er sprach von einer „Husch-Husch-Planung“, die seine Fraktion ablehne. Richter betonte: „Wir brauchen eine ambulante Tagespflege. Aber wir haben ein Problem mit dem Standort Kastanienallee.“ Nun gelte es, genau nachzudenken und „das Richtige richtig zu tun“. Der SPD-Mann sprach sich für die Umsetzung des Vorhabens im Rössle-Areal aus. „Das wäre im Zentrum und ideal.“

CSU-Sprecher Günther Hogrefe befürwortete den Standort Hasenwiese – genauso wie Fraktionskollege Michael Schrodi und Sabine Snehotta (ÖDP). Das Grundstück an der Kastanienallee sei ungeeignet für die geplanten Bauprojekte, weil es unter anderem zu schmal sei.

Kein Verständnis für Ablehnung

Jutta Kempter, Johannes Amann und Bernhard Jüstel (alle Freie Wähler/WÜW) und Kornelia Raschke (CSU) unterstützten dagegen den Vorschlag von Verwaltung und Caritas. „Ich verstehe überhaupt nicht, warum man dagegen ist“, sagte Jutta Kempter. „Wir können dort das Thema an der Kastanienallee sofort umsetzen und unserer Bevölkerung etwas bieten“, meinte Jüstel.

Architekt Günther Weber, der schon einige Caritas-Bauten im Landkreis Neu-Ulm verwirklicht hat und seine Pläne im Stadtrat vorgestellt hatte, war konsterniert. Er sagte: „Ich denke, dass wir ein gutes Konzept vorgestellt haben und fühle mich gerade sehr unwohl hier.“ Zu anderen Standorten wollte er sich nicht äußern.