Fasnet Weißenhorner Narren feiern und fordern

Weißenhorn / Matthias Sauter

In wenigen Monaten ist es soweit: Das Weißenhorner Freibad öffnet seine Pforten. Tausende Besucher suchen und finden dort Abkühlung und Erholung an heißen Sommertagen. Auch die Mitglieder der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) freuen sich schon auf die nächste Freibad-Saison. Allerdings ist die Vorfreude nicht ungetrübt: Die Narren sind mit den Öffnungszeiten unzufrieden und fordern vom Bürgermeister, das Eingangstor an den Werktagen bereits um sechs Uhr statt erst um neun Uhr aufzusperren.

Beim elften Rathaussturm am Faschingssamstag überreichte Ehrenzunftmeisterin Karola Dirr-Simons von den Weißenhorner Eschagore dem Schultes eine Liste mit 150 Unterschriften für eine frühere Freibad-Öffnung, die insbesondere dem „arbeitenden Volk“ zu Gute kommen soll. „I fend, wenn ma an Silvester 12 500 Euro en d‘Luft knalla ka, dann gand oin doch au de schwitzende Arbeiter was a“, reimte Dirr-Simons. Sie spielte damit auf das von der Stadt organisierte Feuerwerk zum Jahreswechsel an.

Bürgermeister Wolfgang Fendt sagte auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE zu, dass er den Vorschlag prüfen werde. Ein Frühschwimmen sei nur möglich, wenn genügend Personal zur Verfügung stehe. „Wir können ja vielleicht mal eine Versuchsphase starten und abwarten, wie das Angebot angenommen wird.“

Wachen für die Brunnen?

Nicht nur Dirr-Simons nahm den Rathauschef bei dem närrischen Spektakel in die Mangel: Simone Rogalski, stellvertretende Zunftmeisterin der Eschagore, thematisierte in ihrem Zwiegespräch mit Fendt die kürzlich aufgetretenen Trinkwasser-Verunreinigungen in der Fuggerstadt. „Mir fordrat a Bewachung von der Weißahorer Wasserstelle, damit des nemme vorkommt auf dia Schnelle“, rief sie ihm zu.

Überdies kritisierte sie, dass die Eschagore, die demnächst ihre Zunftstube im Alten Rathaus verlassen müssen, keine neue Bleibe in Aussicht haben. Die Nutzung des Gemeinschaftsraumes im neuen „Haus der Vereine“ lehnen die Fastnachter ab. Sie wollen laut Rogalski eine richtige Zunftstube, „it bloß a kloins Zimmerlein, da passat ja gar keine Gore rein“.

Nach dem Zwiegespräch stürmten Mitglieder der IWF die Schlösser und setzten Fendt auf das „Sünderbrettle“ vor dem Rathaus. Während der Bürgermeister die weiße Fahne hisste, heizte die Guggenmusikkapelle „Giggalesbronzer“ den Narren mit fetzigen Rhythmen ein. Die örtlichen Kindergärten unterhielten Fendt mit Gesangdarbietungen und wünschten sich vom Stadtoberhaupt Turngeräte, Schlittschuhe, einen Puppenwagen sowie eine Führung durch die Altstadt.

Auch beim Kinderumzug präsentierten die Kindergärten fantasievolle Kostüme. Die Biberachzeller Kinder und ihre Eltern verkleideten sich als Sterneköche und führten einen Wagen mit Obst und Gemüse mit. „Wir haben vergangenes Jahr bei einem Kindergarten-Kochbuch mitgewirkt und sind so auf diese Idee gekommen“, sagte Michaela Mayer vom Elternbeirat.

Kleine in Tier-Kostümen

Die Nachwuchs-Narren vom Waldkindergarten zogen als Füchse, Eulen und Fledermäuse durch die Altstadt, die Faschingsgruppe vom Kindergarten St. Maria stellte Weißenhorner Störche dar. Aber auch richtige Fastnachts-Vereine, wie der „Faschingshaufa Hägar“ aus Biberach, waren beim Umzug dabei.

Ein weiterer Höhepunkt des Faschingssamstags war der IWF-Ball in der Fuggerhalle. Bei der Fete, die seit 1985 zu den gesellschaftlichen Ereignissen in Weißenhorn gehört, sorgte die Band „Partyfürsten“ für Stimmung. Außerdem trugen die Giggalesbronzer und die Pfuhler Seejockel zu einer gelungenen Sause bei.