Fasching Weißenhorner Narren erhalten Zuwachs

Weißenhorn / Patrick Fauß

Seit sieben Jahren steht Michael Riedel an der Spitze der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF). „Es ist eine Riesenherausforderung zu schauen, dass die Veranstaltungen laufen“, sagte Riedel in der Jahresversammlung im Hegelhofener „Adler“. Der Verein habe den Weißenhorner Bürgern gegenüber eine große Verantwortung, organisiere er doch die wichtigsten Veranstaltungen in der traditionsreichen fünften Jahreszeit.

Beispielsweise den seit 1982 stattfindenden Umzug am Faschingsdienstag mit bis zu 10 000 Besuchern. Oder die „Erfindermesse“ mit kuriosen Apparaturen, das Narrenbaumstellen, den Kinderumzug oder die verschiedenen Bälle in Stadt- und Fuggerhalle. Das alles funktioniere dank eingespielter Teams sehr gut. Viele Veranstaltungen werfen laut Riedel mittlerweile sogar kleine Gewinne ab. Das gelte auch für den IWF-Biergarten im Sommer. Dennoch habe es Missstimmungen gegeben. Sein Wunsch wäre „miteinander reden und nicht übereinander“, sagte Riedel. Es habe ihn „persönlich sehr getroffen, dass nicht alle so denken.“

Das Organisieren von Veranstaltungen, insbesondere das Ausarbeiten von Sicherheitskonzepten, beanspruche eine Menge Zeit. Das müsse mit Privatleben und Arbeit unter einen Hut gebracht werden, sagte Riedel.

Die vor elf Jahren gegründete Weißenhorner Narrenzunft „Schelmenschinder“ hat angekündigt, der IWF kommendes Jahr als neue Abteilung beitreten zu wollen. „Eine Win-Win-Situation“, wie Riedel meinte. Die Schelmenschinder erhalten den Versicherungsschutz der IWF. Die IWF wiederum neue Mitglieder, die mit anpacken. „Schelmenschinder“-Chef Daniel Köpf nahm an der Versammlung teil.

Der Vorsitzende der Guggenmusik-Kapelle „Giggalesbronzer“, Daniel Bestle, berichtete von zwölf Auftritten in der vergangenen Saison. 52 Mitglieder zähle die Abteilung derzeit. Auch die Häsgruppe „D’r Eschagore“ und die Guggenmusikkapelle „Fanfarenzug“ berichteten von zahlreichen Veranstaltungen. Die Fastnachtszeitung „Narrenecho“ wird auch 2019 erscheinen.

Bei den Neuwahlen wurde Michael Riedel ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Es gab vier Enthaltungen. Einziges Neumitglied im Vorstand wurde Linda Borst. Sie übernimmt das Amt des Vorstands für Pressearbeit von Günther Findler, der nicht mehr antrat. Finanzvorstand bleibt Wolgang Mayerhofer. Er kündigte an, das Amt in zwei Jahren abgeben zu wollen. Schriftführerin bleibt Lily Mareis.