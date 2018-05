Heimatmuseum Weißenhorner Depot gibt Geheimnisse preis

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Wenn Matthias Kunze, Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, früher die Türen des Museumsdepots im Westen der Stadt öffnete, tat er das stets mit einem stillen Seufzer. Tausende große und sehr kleine Artefakte lagerten auf 400 Quadratmetern Gesamtfläche übereinander, hintereinander, völlig durcheinander, viele sogar in Kisten und Bananenkartons. Diesem Chaos ganz schnell Herr zu werden, war in den vergangenen Monaten Kunzes Aufgabe. Und er hat sie gemeistert.

Unterstützt von einer Volkskundlerin, erst Annika Janßen, jetzt Yvonne Schülke, Mitarbeitern des städtischen Bauhofs und Ehrenamtlichen des Museumsvereins, räumte Kunze die Fläche erst einmal komplett leer. Dabei wurden alle Stücke verpackt und vor dem Transport in Zwischenlager gleich nach Sachgruppen sortiert. Prima habe das Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen geklappt, sagt Kunze. Die gemeinsame Leistung habe auch die Landesstelle für nichtstaatliche Museen beeindruckt, die das Vorhaben finanziell fördert, sagt Ulrich Hoffmann, Vorsitzender des Museumsvereins. „Dort ist man von unserem Tempo echt begeistert.“

Nicht immer war es die reine Freude. Im Hochsommer mit Mundschutz Artefakte aus staubigen Kisten zu räumen, dabei die Türe geschlossen halten zu müssen, um die Hitze auszusperren, sei „nicht toll“ gewesen, berichtet Kunze. Er erinnert sich auch noch gut an einige „Mumien“, die während der Arbeit auftauchten: Eingetrocknete Überreste tierischer Depotbewohner mit vier und mehr Beinen. Einige Krabbler und Kriecher waren noch höchst lebendig.

In den alten Holzregalen und deshalb auch in Bilderrahmen und anderen Stücken war buchstäblich der Wurm drin. Es stellte sich heraus, dass Artefakte in ihrer langen Zeit im Depot-Durcheinander Schaden genommen hatten: So fehlen dem Christus an einem hölzernen Kruzifix drei Finger, eine Hinterglasmalerei ist in mehrere Teile zersprungen.

Kaum war das Depot leer, wurden dort neue Regalsysteme eingebaut, aus Metall und Kunststoff, um Schädlingen keinen Nährboden zu bieten. In einem Raum steht nun ein deckenhohes Rollregal, laut Kunze der „neueste Stand der Magazintechnik“. Darin lassen sich auch größere Gegenstände staub- und lichtgeschützt aufbewahren. Alles ist thematisch geordnet, wovon Kunze früher nur träumen konnte. „Ich habe gewusst, dass etwas da sein muss oder andere haben das behauptet. Aber niemand hatte eine Ahnung, wo dieses Stück tatsächlich zu finden ist.“ Jetzt durch das Depot zu gehen, sei „ungemein inspirierend“. Bald sei wirklich alles sichtbar, begreifbar und erlebbar.

Noch ist das Einräumen in vollem Gang, wieder sind Ehrenamtliche des Museumsvereins dabei. Und noch immer gibt es Überraschungen, wenn eine bislang unsortierte Kiste ihre Geheimnisse preisgibt. Den „Schläfer“ nennt Yvonne Schülke einen kürzlich entdeckten Skulpturenkopf mit Petruslocke, ein spätgotisches Meisterwerk, das wohl um 1500 entstanden ist. Woher der Schläfer stammt und wie er ins Depot kam, ist völlig unklar.

Mit solchen und ähnlichen Fragen wird sich der Museumschef beschäftigen, wenn auch das letzte Objekt an seinem endgültigen Platz liegt. Detektivarbeit ist dann gefragt: Welches religiöse Objekt stammt vielleicht aus der alten, 1859 eingestürzten Stadtpfarrkirche, welches Stück aus dem Fuggerschloss? Alte Protokoll- und Eingangsbücher könnten helfen, sind aber noch nicht vollständig aufgetaucht. Die Schatzsuche geht also in eine neue Runde im künftigen „Vorzeigedepot“.