Soziales Weißenhorn: Familienstützpunkt öffnet im Januar

Weißenhorn / Carsten Muth

Vernetzung, Bildung und Beratung. Auf diesen drei Säulen wird nach Angaben von Gabriele Scheppach der Familienstützpunkt in Weißenhorn stehen. Sie leitet die neue Einrichtung in der Heilig-Geist-Straße 3 in der Innenstadt, die im kommenden Januar eröffnet werden soll – und die auch von Familien aus Pfaffenhofen, Holzheim und Roggenburg genutzt werden kann. Schließlich handelt es sich bei der Anlaufstelle um ein interkommunales Projekt, wie der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt betont. Betreiber ist der Arbeiter-Samariter-Bund.

Kürzlich hat Leiterin Gabriele Scheppach sich persönlich und das Vorhaben im Weißenhorner Stadtrat vorgestellt. Der neue Familienstützpunkt, sagte sie, soll „Anlauf- und Kontaktstelle“ sein, Familien unterstützen, informieren. Und nicht nur in Erziehungsfragen beraten, sondern auch, wenn es um mitunter komplexe und schwierige Themen wie finanzielle Absicherung, Wohnsituation, Förderungen und Trennungen geht. „Familien müssen nicht für die Beratung aufkommen“, sagte Gabriele Scheppach. Zudem soll es in ihrem Stützpunkt Angebote in Sachen Familienbildung geben.

In dem Stützpunkt in der Heilig-Geist-Straße finden ab dem kommenden Jahr also Info-Veranstaltungen statt, zudem werden dort nach Angaben von Gabriele Scheppach diverse Angebote „zusammengeführt“. Scheppach hat in den vergangenen Wochen und Monaten in den vier beteiligten Kommunen viele Gespräche geführt „und gut zugehört“, wie sie betonte, Kontakte mit Vereinen, Schulen, Organisationen und Verbänden geknüpft. „Ich bin wirklich überrascht über das rege Vereinsleben“, sagte die Stützpunkt-Leiterin. „Das zeigt letztendlich, dass die Bürger etwas bewegen möchten.“

Am Mittwoch, 23. Januar, 17 Uhr, findet die offizielle Eröffnung des Familienstützpunktes mit einem Festakt im Weißenhorner Stadttheater statt. Zudem ist ein Tag der offenen Tür in der Einrichtung geplant. Dessen genauer Termin wird noch bekanntgegeben, heißt es.