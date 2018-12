Gastronomie Weißenhorn: Betrieb im „Prome“ kann weitergehen

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Seit 35 Jahren ist Slavica Pavlovic in der Gastronomie tätig, seit rund 20 Jahren betreibt sie das Café Promenade am Rand der Weißenhorner Altstadt, das von den Einheimischen liebevoll Prome genannt wird. Viel hat Pavlovic erlebt in diesen zwei Jahrzehnten und schon drei Verkäufe des Gebäudes als Pächterin überstanden.

In der vergangenen Woche wurden die Nerven der Gastronomin nun erneut auf die Probe gestellt: Nach der Insolvenz des Eigentümers kam das Haus im Neu-Ulmer Amtsgericht unter den Hammer. Und auch wenn der Plan von Pavlovic, das Prome selbst zu ersteigern, nicht aufgegangen ist, scheint die Angelegenheit am Ende doch gut für sie auszugehen: Der Käufer, der aus Leutkirch im Allgäu kommt und in der Finanzbranche arbeitet, hat ihr schon signalisiert, dass erstmal alles beim Alten bleiben soll. Demnächst will er sich noch ausführlicher mit der Pächterin unterhalten.

„Das ging ganz schön an die Nerven“, sagt Pavlovic rückblickend. Schon die Nachricht von der Insolvenz des bisherigen Eigentümers habe sie im vergangenen Jahr wie ein Blitz getroffen: „Es liegt mir so viel am Prome, ich hab mich da richtig reingesteigert.“ Und auch Mutter und Tochter, die ihr im Prome immer wieder zur Seite stehen, seien nervös gewesen. Deshalb habe sie sich schließlich entschlossen, selbst bei der Zwangsversteigerung des Gebäudes mitzubieten und ihre berufliche Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.

Doch das gelang am Ende nicht, mehrere Bieter trieben den Preis über Slavica Pavlovics Schmerzgrenze und weit über das Mindestgebot, bis am Ende der Leutkircher als Käufer feststand. Ein Ausgang, mit dem die Prome-Pächterin leben kann. Denn zumindest wurden ihre Ängste nicht wahr, ein anderer Gastronom werde das Café Promenade erwerben und selbst übernehmen: „Das war meine schlimmste Sorge.“

Wichtiger Treffpunkt

Fünf Jahre läuft ihr derzeitiger Pachtvertrag noch, ein paar Jahre mehr dürfen es schon noch werden, meint die Pächterin. Weiteres werde sie mit dem neuen Eigentümer besprechen, der bald vorbeikommen wolle. Und dann hoffe sie auf „ruhige Zeiten“: „Diese Erfahrung brauche ich nicht noch einmal.“

Nicht nur die Pächterin und ihre Familie, auch die vielen Gäste des Cafés sind froh über den Ausgang der Versteigerung. „Was soll werden, wenn es das Prome nicht mehr gibt“, diesen Satz habe sie öfter gehört, erzählt Slavica Pavlovic. Und dass ihr so viele Gäste Mut zugesprochen hätten und sich jetzt mit ihr freuen könnten, tue ihr sehr gut. Das zeige, dass das Café für viele Weißenhorner ein wichtiger Treffpunkt sei: „Die Leute kommen doch nicht wegen dem Cola oder dem Bier, sondern weil es hier so persönlich zugeht und jeder willkommen ist.“