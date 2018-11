Naturschutz Weißenhorn: Bäume bei Supermarktbau beschädigt

Weißenhorn / Carsten Muth

Erneuter Ärger um den Bau der Supermärkte in Weißenhorn: Diesmal geht es nicht um den Bau selbst, sondern um den Baumbestand auf dem Areal der westlichen Hasenwiese in der Innenstadt. Nach Angaben des Bund Naturschutz sind bei Bagger-Arbeiten die Wurzeln von fünf Bäumen beschädigt worden.

Der Weißenhorner Bürgermeister bestätigt den Vorfall – und ist sauer. Er habe mehr Sensibilität von den verantwortlichen Arbeitern auf der Baustelle erwartet. Dass Bäume zu Schaden gekommen sind, sei absolut ärgerlich, betont er.

Beim Bund Naturschutz im Kreis Neu-Ulm schlägt man unterdessen Alarm. Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele ist erbost und kritisiert „aufs Schärfste den verantwortungslosen Umgang mit dem vorhandenen Baumbestand am Rand der Aldi-Baustelle“. Der Bund habe von Beginn an mit Nachdruck „auf die siedlungsökologische Wichtigkeit des vorhandenen Baumbestandes entlang der Reichenbacher Straße“ und den Schutz des Wurzelbestands hingewiesen.

Betroffen sind fünf Altbäume, vier Kastanien und eine Linde im Alter von bis zu 80 Jahren. Kurus-Nägele nennt das Vorgehen, nah an die Bäume heranzubaggern, „absolut dilettantisch“. Es seien mitunter 20 Zentimeter dicke Hauptwurzelstränge durchtrennt und entfernt worden.

Meike Hauser, Projektentwicklerin bei Aldi Süd, bedauert den Schaden: „Das ist unglücklich gelaufen und hat niemand gewollt.“ Aldi stehe diesbezüglich in der Verantwortung. Ein vom Discounter in Absprache mit der Stadt bestellter Baumpfleger habe sich inzwischen vor Ort umgeschaut – und Entwarnung gegeben. Die beschädigten Wurzeln sollen laut des Unternehmens in den kommenden Tagen versiegelt, die Versorgung des Baumes soll auf diese Weise sichergestellt werden. Damit sei die Angelegenheit auch schon erledigt. Die Kronen der betroffenen Bäume würden – anders als vom Bund Naturschutz behauptet – nicht absterben. Möglicherweise werden Experten die Bäume im regelmäßigen Abständen kontrollieren, sagt Projektentwicklerin Meike Hauser. „Das muss der Baumpfleger entscheiden.“