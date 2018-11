Gesundheit Weißenhorn: Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben

Weißenhorn / swp

Die Verunreinigung des Weißenhorner Trinkwassers mit coliformen Bakterien ist laut Behörden beseitigt worden.

Früher als erwartet hat die Stadt Weißenhorn Entwarnung in Sachen Trinkwasser gegeben. Am Mittwochnachmittag hob das Gesundheitsamt des Landkreises Neu-Ulm in Absprache mit der Stadtverwaltung das Abkochgebot in der Fuggerstadt auf. „Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Wassers mehr festgestellt worden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Weißenhorner Rathaus. Daher werde das Trinkwasser wieder „zur allgemeinen Nutzung freigegeben“. Und „Das Trinkwasser kann wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden.“

Wie berichtet, waren Anfang vergangener Woche im Trinkwasserbrunnen in Weißenhorn-Grafertshofen coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Als mögliche Ursache der Verunreinigung haben Fachleute „eine Verkeimung eines Eisen- und Mangan-Filters“ festgestellt. Der Filter wurde gespült und gereinigt. Gespült wurde inzwischen auch das betroffene Ortsnetz in Weißenhorn.

