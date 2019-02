Unfalll Weißenhorn 16-Jähriger bricht in Bank ein, klaut Auto und baut Unfall

16-Jähriger bricht in Bank ein, klaut Auto und baut Unfall

Weißenhorn / swp

Die Polizei hat einen 16-Jährigen gefasst, der in eine Bank in Weißenhorn eingestiegen ist, ein Auto gestohlen und auch noch einen Crash gebaut hat.

Unglaublich: Ein erst 16-jähriger Einbrecher ist nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Mittwoch in eine Bank eingebrochen und hat dort vergeblich versucht, einen Tresorraum zu öffnen. Er verließ das Gebäude und stahl einen davor abgestellten Firmenwagen. Den passenden Schlüssel hatte der Einbrecher zuvor aus einem Büro an sich genommen.

Das Auto wurde am Mittwoch ganz in der Nähe des Kreditinstitutes entdeckt. Es war bei einem Unfall beschädigt worden. „Vor dem Abstellen des Fahrzeuges hatte der Fahrer offensichtlich eine dort befindliche Hauswand touchiert“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Täter verursachte einen Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

Am Mittwochabend fiel Polizisten der Weißenhorner Inspektion ein Jugendlicher auf, der, wie es hieß, „eine auffallende Ähnlichkeit mit den Videoaufnahmen der Bank hatte“. Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich um den gesuchten Einbrecher handelte. Der junge Mann räumte die Taten dann auch rasch ein. Die Kripo Neu-Ulm ermittelt. Ob der 16-Jährige in Haft sitzt, ist nicht bekannt.

