„Ich war so in Rage!“ Das hat ein Weißenhorner Rentner am Dienstag vor dem Amtsgericht Neu-Ulm gesagt, der vergangenen Juni zweimal mit einer Softair-Waffe auf die Katze eines Nachbarn geschossen hatte. Dem Tier, das nur einen kleinen Bluterguss an einem Ohr davontrug, geht es wieder gut, war z...