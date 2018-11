Advent Weißenhorn sucht den Nikolaus

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Alle Nikoläuse aufgepasst: Bitte helft uns, eine jahrelange Tradition aufrecht zu erhalten.“ So schreibt die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Weißenhorn bei Facebook. Genau gesagt gebe es diese Tradition, als verkleideter Nikolaus und Knecht Rupprecht Familien zu besuchen, sogar schon seit Jahrzehnten, sagt Leonie Konrad vom Organisationsteam. Die Nachfrage sei immer groß, viele Eltern kümmerten sich schon im September um einen Termin. Doch leider, sagt Konrad, habe die KJG heuer zu wenige Helfer, um allen Anfragen gerecht zu werden.

Der 6. Dezember falle heuer auf einen Donnerstag, da seien viele potentielle Nikolaus-Darsteller auswärts beim Studieren. Zudem gebe es einen Generationenwechsel, einige der Älteren seien ausgeschieden. „Also kommen wir nicht mehr hinterher.“

Die neuen Nikoläuse, betont Leonie Konrad, müssten eigentlich nichts mitbringen außer einige Stunden Zeit und die „Freude daran, Kinder zu beschenken“. Das Alter sei eigentlich egal. Zwar seien die KJG-Nikoläuse meist zwischen 18 und 24 Jahre alt, Ältere seien aber gern gesehen. „Der Nikolaus ist ja eigentlich ein älterer Mann mit weißem Bart.“ Die Kostüme würden gestellt.

Vereinbarte Termine

Für Frauen biete sich die Rolle des Knecht Ruprecht an, meint Leonie Konrad. „Der muss nicht unbedingt was sagen.“ Ein weiblicher Nikolaus sei problematisch, da passe einfach die Stimme nicht, was die Kinder irritieren könnte, die ja meistens noch daran glauben würden, den „echten“ Nikolaus vor sich zu haben.

Der Ablauf sei immer der gleiche, sagt Konrad. Am 6. Und 7. Dezember zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr seien zwei oder drei Nikolaus-Teams unterwegs, um die vorher mit den Familien vereinbarten Besuchstermine abzuarbeiten. Im Gepäck seien die von den Eltern vorab besorgten kleinen Geschenke und Infos zu den Kindern. Schließlich sei es wichtig, dass der Nikolaus wisse, was er zu loben und zu tadeln habe. Der Knecht Ruprecht sei dabei, wenn die Eltern dies wollten.

Rund drei Jahre seien die jüngsten Kinder, ältere Geschwister teilweise schon im Schulalter, sagt Leonie Konrad. „Die verraten natürlich den Kleinen nicht, dass wir nur verkleidet sind.“ So komme der Nikolaus der katholischen jungen Gemeinde oft über Jahre in die selbe Familie.

Wichtig ist es Konrad, dass die KJG das Bild des christlichen Nikolaus, des heiligen Bischofs von Myra, pflegen möchte. Der KJG-Nikolaus komme im Bischofsgewand mit Stab und Mütze und nicht als Weihnachtsmann aus der Kaufhauswerbung.

Das KJG-Nikolaus-Team arbeitet ehrenamtlich. Der Erlös der Aktion geht jedes Jahr an das Familienpflegewerk Iller-Roth, das Familien und Hilfsbedürftige in schwierigen Situationen unterstützt. „Wer uns hilft, hilft also doppelt“, so Leonie Konrad. Und umsonst sei der Einsatz trotz der fehlenden Bezahlung ja nicht: „Es ist einfach nur schön, zu sehen, wie die Augen der Kinder leuchten, wenn unser Nikolaus kommt.“