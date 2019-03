Fernwärmenetz-Technik schützt Umwelt in Weißenhorn Weißenhorn spart 500 000 Liter Heizöl mit Fernwärme ein

Fernwärmenetz-Technik schützt Umwelt in Weißenhorn

Weißenhorn / Carsten Muth

Bis Ende dieses Jahres sollen etwa 100 Gebäude an das neue Fernwärmenetz in Weißenhorn angeschlossen sein. Das hat Markus Hertel, Geschäftsführer der Fernwärme Weißenhorn (FWW), dem Stadtrat mitgeteilt. Der 50-jährige Umwelttechnik-Experte zog in dem Gremium Bilanz nach zwei Ausbaujahren und zwei inzwischen fertiggestellten Abschnitten. Er sieht das Projekt auf einem guten Weg. Inzwischen sind zwölf Kilometer Leitungen verlegt worden. „Einmal quer durch die Stadt“, wie FWW-Leiter Hertel sagte. Das Netz laufe stabil, habe auch während der kalten Wintertage bestens funktioniert und dabei eine weitere Feuertaufe bestanden.

Baustelle Weißenhorn

Fernwärmekunden nutzen in Weißenhorn die Abwärme aus dem Müllheizkraftwerk im Eschach zum Beheizen ihrer Gebäude. Hinter dem umweltfreundlichen Projekt steht die öffentliche Hand, Stadt und Landkreis. Durch den Anschluss von bisher rund 60 Gebäuden seien umgerechnet bereits 500 000 Liter Heizöl und 1550 Tonnen CO2 eingespart worden – bis Ende 2019 sollen es 1,5 Millionen Liter sowie 2150 Tonnen CO2 sein.

Der Spatenstich für den ersten Abschnitt vom Müllheizkraftwerk bis zum Clartinerkolleg erfolgte im Sommer 2017. Dann ging es rasch voran – so rasch, dass Weißenhorn manchmal einer einer einzigen Baustelle glich. Die Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer waren nicht ohne. Das wissen die Verantwortlichen, wie Fernwärme-Chef Hertel. Er sagte auch: „Ich weiß auch, dass sich die Stadträte von den Bürgern viel anhören mussten.“

Der zweite Bauabschnitt wurde im Jahr 2018 fertiggestellt. Von Claretinerkolleg im Norden zum Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium im Osten. Bauabschnitt Nummer drei sieht im Wesentlichen die Erschließung von Altstadt, Östlicher Promenade, Oberhauser Straße, Schulstraße, Hagenthaler Straße sowie der Molfenter Villa am westlichen Stadteingang vor.

Angesichts des Ärgers über zu viele Baustellen wollen es die Betreiber aber langsamer angehen lassen. „Wir haben eine neue Ausbaustrategie“, sagte Markus Hertel. „Wir gehen Zug um Zug vor.“ Auf diese Weise wolle man verhindern, gleich mehrere Straßen auf einmal aufzubaggern. Anwohner, aber auch die örtlichen Händler, die in den vergangen Monaten einiges ertragen mussten, sollen geschont werden. So wird die Hauptstraße in diesem Jahr im dritten Bauabschnitt nicht erschlossen. „Das Fernwärmenetz wächst schön“, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt. Die Zusammenarbeit zwischen FFW, Stadt und Landkreis laufe tadellos. „Dafür sind aber vielen Absprachen nötig.“

Für den Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger ist der Fernwärmebau ohnehin über alle Zweifel erhaben. Er bezeichnete den gut annähernd 20 Millionen Euro teuren Fernwärmebau schon vor gut zwei Jahren als größtes klimaschutzpolitisches Projekt in der Geschichte des Landkreises – und als großen Wurf.