Ein neuer Rundweg in Weißenhorn widmet sich John Lennon, der vor 40 Jahren – am 8. Dezember 1980 – erschossen wurde. An neun Stationen, die in der Fuggerstadt verteilt sind, wird an die Erfolge und das Leben des Beatles-Musikers erinnert.

Passende Lieder über QR-Code

Volker Drastik, Kulturbeauftragter der Stadt, hat den Rundweg initiiert. „Konzerte dürfen wir ja nicht machen“, sagt er. „Und so ein Weg schwebt mir schon lange vor.“ An den Info-Stationen werden verschiedene Themen aus dem Leben von John Lennon behandelt – von seiner Jugend bis zur Zeit bei den Beatles und verschiedenen Projekten. Dazu gibt es passende Lieder, die über einen QR-Code mit dem Handy abgerufen werden können.

Rundweg ist knapp drei Kilometer lang

Die Stationen sind frei zugänglich, „man kann sie einfach abspazieren“, sagt Drastik. Der Beginn ist am Alten Rathaus am Kirchplatz. Dort und an allen anderen Stellen ist auch eine Karte mit den Standorten der anderen Stationen zu finden. Der knapp drei Kilometer lange Rundweg führt durch die Altstadt, teilweise aber auch über unbeleuchtete Naturwege. Der Rundweg wurde am Dienstag eröffnet und soll laut Drastik bis nach dem Dreikönigstag bestehen bleiben.