Manuela Huber hört als Grünen-Stadträtin in Senden auf. In der Sitzung am Dienstabend wurde sie offiziell aus ihrem Ehrenamt entlassen.

Grund für den Rücktritt ist ihr gestiegener Termindruck im Beruf, sie habe oft keine Zeit für die Sitzungen, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzender Helmut Meisel stellvertretend für die Architektin aus Aufheim – sie selbst konnte auch diese Woche nicht teilnehmen. Die frühere Sendener Stadtbaumeisterin...