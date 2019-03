1821 Wachstunden haben die Mitglieder der Sendener Wasserwacht im Sommer 2018 an Waldsee und Hallenbadsee geleistet – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. „Das lag an dem sehr heißen Sommer“, sagte der stellvertretende Technische Leiter Andreas Häger dieser Tage bei der Mitgliederversammlung. Die Erste-Hilfe-Leistungen an den Seen seien mit 53 Einsätzen mehr als doppelt so hoch gewesen wie 2017. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) wurde elf Mal gerufen. Im Februar retteten sie eine Frau nach einem Sturz aus dem Mühlbach.

Zwei Frauen wurden zu Bootsführerinnen ausgebildet, auch drei neue Wasserretter konnten gewonnen werden. 505 Mitglieder hat die Wasserwacht aktuell, darunter 159 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. „Die sanft steigende Tendenz der Vorjahre geht damit weiter“, sagte der Vorsitzende Alfons Sailer.

Die Jugend hat 2018 an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, berichtete die stellvertretende Jugendleiterin Sabrina Heisele. Beim Bezirkswettbewerb in Blaichach konnte der fünfte Platz errungen werden. Drei Schwimmkurse mit 33 Teilnehmern wurden im Hallenbad angeboten, hinzu kamen drei Kraulkurse.

Viele Mitglieder wurden ausgezeichnet. 25 Jahre: Stephanie Müller, Christian Stadler. 30 Jahre: Martin Fischer, Roland Berner, Silke Pfinninger. 35 Jahre: Heike von Neubeck, Uwe Willer, Christian Schmitt, Peter Schorr. 40 Jahre: Markus Sippach, Thomas Grünwied, Oliver Höfer, Rainer Strobl, Jürgen Schuster. 45 Jahre: Gunter Böckeler, Erwin Berner und Walter Pfinninger.