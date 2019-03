Dekanat Was macht das Seelsorgeamt in Neu-Ulm?

Was macht das Seelsorgeamt in Neu-Ulm?

Kreis Neu-Ulm / Claudia Schäfer

Seit Mai 2018 arbeitet Diana Haupt in der Außenstelle Neu-Ulm des bischöflichen Seelsorgeamts am Petrusplatz und hat damit ihren Traumjob gefunden: War die gebürtige Burgauerin und Wahl-Weißenhornerin bisher ehrenamtlich für die katholische Kirche tätig, hilft die 48-Jährige den Pfarreien in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg nun hauptamtlich dabei, Veranstaltungen zu planen, Referenten zu finden, Fort- und Weiterbildungen zu organisieren, neue Ideen umzusetzen oder sich intensiver mit anderen kirchlichen Akteuren auszutauschen. „Ich bin nicht nur Verwalterin, sondern kann Kirche mit gestalten“, sagt Haupt. Wobei sie betont: „Wir drängen uns nicht auf.“

Zur Seite stehen Diana Haupt eine Sekretärin und ein achtköpfiges Referententeam, in dem etwa Vertreter der Caritas, der KAB, der Schwangerenberatung oder der Männerseelsorge sitzen. „Wir sind mit ganz vielen Stellen vernetzt.“

Fachreferent für Ehe- und Familienseelsorge ist Ulrich Hoffmann. Für ihn ist das Seelsorgeamt „Ideen- und Materialpool“ für die Gemeinden. Als „Kirche vor Ort“ wolle es alle Akteure ermutigen, die Rolle der Kirche in der Gesellschaft wahrzunehmen und auch öffentlich zu machen: „Wir dürfen nicht eine katholische Sonderwelt bilden.“ Dazu gehöre es auch, bei schwierigen Dingen wie dem Thema Missbrauch zur Verantwortung der Kirche zu stehen.

Oft seien es tagesaktuelle Dinge, die für die Arbeit des Seelsorgeamts wichtig seien, so Hoffmann. Kürzlich etwa das Volksbegehren für mehr Artenschutz. Da rumore es auch in der Kirche: „Wie können wir in einem Miteinander und nicht in einem Gegeneinander mit anderen auf die Schöpfungsverantwortung hinweisen?“ Auch Demokratie und Mitgestaltung seien für viele wichtig. Sprich, die Leute nicht nur mit gestalten, sondern auch mit entscheiden zu lassen: „Da gibt es Diskussionsbedarf.“

Einen Überblick über Ansprechpartner und Termine gibt das Seelsorgeamt zweimal jährlich in einem Infoheft, das auch online über den Bereich Seelsorge und „Außenstelle Neu-Ulm“ auf der Webseite des Bistums Augsburg heruntergeladen werden kann. Das Heft soll informieren und für Veranstaltungen werben. Wobei Diana Haupt und Ulrich Hoffmann betonen, dass die Veranstaltungen jedem offen stehen: „Wir fragen nicht nach Kirchenbindung oder Konfession.“