Behörde Was macht das Amt für ländliche Entwicklung?

Krumbach / Bianca Frieß

Sie nennen sich die „Flurer“ – und setzen sich für die ländlichen Regionen und Dörfer in Schwaben ein: die Mitarbeiter des Amts für Ländliche Entwicklung in Krumbach. „Die Sicherung der Zukunft der ländlichen Räume ist Schwerpunktaufgabe der bayerischen Staatsregierung. Wir möchten diese Aufgabe für Schwaben bestmöglich umsetzen“, sagt Christian Kreye.

Der 45-Jährige hat Anfang November die Leitung der Behörde übernommen, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. Er tritt damit die Nachfolge von Johann Huber an, der kürzlich offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Bei einem Festakt wurde ihm für seine Leistungen die Staatsmedaille in Silber des bayerischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verliehen.

18 Jahre lang hat Huber als Präsident das Krumbacher Amt geleitet. „In dieser langen Zeit konnten wir in allen zehn schwäbischen Landkreisen beachtliche strukturelle Verbesserungen erzielen“, sagt der 65-Jährige. Aber was genau sind eigentlich die Aufgaben der Behörde, die oft im Hintergrund arbeitet?

Interkommunal Das Amt begleitet die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der so genannten Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE): Dabei tun sich mehrere Städte oder Gemeinden zusammen, um gemeinsame Projekt zu realisieren: etwa zum Thema Tourismus, Öffentlicher Nahverkehr oder Energie. Das Amt leistet planerische, finanzielle und organisatorische Hilfe. „Manche Herausforderungen lassen sich über Gemeindegrenzen einfach besser meistern“, sagt Amtschef Kreye. Erst im vergangenen Mai haben sich sieben Kommunen aus dem südlichen Kreis Neu-Ulm unter dem Dach der Iller-Roth-Biber-ILE zusammengeschlossen: Illertissen, Buch, Kellmünz, Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth. Es ist die achte ILE, die von Krumbach aus betreut wird. Als erstes möchten die Kommunen ein gemeinsames Wegenetz konzipieren, um eine bessere Infrastruktur zu schaffen. Weitere Projekte sollen folgen, etwa zum Thema Naherholung und Tourismus.

Dorferneuerung „Auf Dorfebene möchten wir mithelfen, maßgeschneiderte Maßnahmen zu erarbeiten“, sagt Kreye. Das Amt unterstützt Kommunen bei Dorferneuerungen, plant Konzepte für Gemeindeentwicklung. Ein aktuelles Beispiel aus dem Landkreis Neu-Ulm ist die Dorferneuerung im Illertisser Stadtteil Jedesheim, die 2014 angestoßen wurde und derzeit läuft. Hier werden nicht nur Straßen saniert, auch der Dorfplatz soll umgebaut werden, um künftig mehr Aufenthaltsqualität zu bieten. Die Planung ist gemeinsam mit einer Projektgruppe aus dem Ort entstanden.

Flurneuordnung Grundstücke werden zusammengelegt, Wege zur Erschließung gebaut: Die Krumbacher Behörde ist auch für die Flurneuordnung zuständig. Zurzeit laufen in Schwaben rund 120 solcher Projekte. „Das Instrument gewinnt in Zeiten vielfältiger Nutzungsansprüche an die Fläche immer mehr Bedeutung“, sagt Kreye. Das Ziel: Arbeitsbedingungen in Land- und Forstwirtschaft sollen verbessert werden. Gleichzeitig geht es aber auch um Naturschutz. Der Trend gehe dabei zu kleineren Projekten mit begrenzter Aufgabenstellung, erklärt der Amtsleiter. Ein wichtiges Instrument: der freiwillige Landtausch. Dabei tauschen Landwirte ihre Grundstücke so untereinander aus, dass sie effizienter wirtschaften können.

Initiative Zusätzlich stehen im Amt für Ländliche Entwicklung weitere Projekte auf der Agenda, etwa die Förderinitiative „Innen statt Außen“. Dabei geht es darum, Leerstände in Dörfern zu vermeiden, Ortszentren zu stärken und Flächen zu sparen.

Eines ist dem neuen Amtsleiter besonders wichtig: Es dürfe nicht bei Konzepten bleiben, sagt Kreye: „Die Maßnahmen müssen auch im Detail geplant, genehmigt, finanziert und vor allem umgesetzt werden.“ In seiner Behörde arbeiten dafür 150 Beschäftigte: unter anderem Architekten, Landschaftsplaner und Bauingenieure. Ihr Spitzname „Flurer“ stammt wohl übrigens noch aus früheren Zeiten: Bis 1992 hieß die Behörde nämlich Flurbereinigungsamt, beziehungsweise Flurbereinigungsdirektion.