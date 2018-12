Kreisspitalstiftung Was bedeutet das Aus der Illertisser Notaufnahme?

Illertissen / Bianca Frieß

Die Notaufnahme an der Illertalklinik in Illertissen schließt: Diese Nachricht hat bei vielen Menschen im südlichen Landkreis für Bestürzung gesorgt. „Es kommen einige besorgte Anrufe. Die Menschen fragen, was sie jetzt machen sollen“, sagt Edeltraud Braunwarth, Pressesprecherin der Kreisspitalstiftung. Deshalb möchte sie klarstellen: Faktisch ändert sich für die Patienten nicht viel. Es werde in Illertissen auch niemand abgewiesen, betont Stiftungsdirektor Marc Engelhard. „Jeder Patient, der in die Illertalklinik kommt, wird medizinisch versorgt.“

Der Hintergrund: Wegen einer neuen gesetzlichen Regelung darf die Illertalklinik ab Januar 2019 den Begriff Notaufnahme nicht mehr verwenden. Denn dafür muss ein Krankenhaus unter anderem über eine Intensivstation und eine Chirurgie-Abteilung sowie ein CT verfügen – das ist in Illertissen nicht der Fall. „Deshalb fällt das Label ‚Notfallambulanz’ jetzt weg“, erklärt der Medizinische Direktor der Spitalstiftung, Dr. Andreas Keller.

Praktisch hat das aber nur Auswirkungen auf den Rettungsdienst. Dieser wird die Notfallpatienten künftig nämlich gleich nach Weißenhorn bringen und nicht erst die Illertalklinik anfahren. In den meisten Fällen wird das sowieso schon so gehandhabt, da es in Weißenhorn auch ein kardiologisches Zentrum gibt und Notfallpatienten hier schneller und besser versorgt werden können. Im Januar gibt es dazu noch einen Termin mit der Integrierten Leitstelle, die die Rettungsdienste koordiniert, berichtet Keller: „Da wollen wir dann gemeinsam besprechen, wie wir das angehen.“

Eins ist Braunwarth dabei wichtig: Die Menschen dürften keine Hemmungen haben, die Notrufnummer 112 zu wählen. „Wer ernsthafte gesundheitliche Probleme hat, sollte nicht selbst in die Klinik fahren, sondern unbedingt den Notarzt rufen. Dieser bringt einen dann gleich in die richtige Klinik“, sagt die Pressesprecherin. Und wer sich etwa nur in den Finger geschnitten hat, gehöre sowieso nicht in die Notaufnahme. Diese Patienten können auch weiterhin in die Illertalklinik kommen, werden dann im Medizinischen Versorgungszentrum ambulant versorgt.

Großes Einsparpotential berge das Aus der Notaufnahme für die Kreisspitalstiftung nicht, sagt Engelhard. Denn in Sachen Personal werde sich nicht viel ändern. Die Schließung trage aber zu einer immer stärkeren Spezialisierung der Illertalklinik bei. Das Krankenhaus fokussiert sich insbesondere auf die Behandlung von älteren Patienten: Es gibt unter anderem eine große Abteilung der Inneren Medizin, Altersmedizin und eine geriatrische Reha. Der OP wird dagegen zum Jahresende geschlossen.