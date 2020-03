Im Landkreis Neu-Ulm ist das Interesse im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahl weiterhin beachtlich. An die 300 Besucher kamen am Dienstagabend in die Weißenhorner Fuggerhalle zum Landratsbewerber-Podium der SÜDWEST PRESSE und der Neu-Ulmer Zeitung. Trotz Corona-Aufregung und Pokal-Viertelfinalspi...