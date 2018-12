Energie Wärme aus dem Biogas-Netz

Holzheim / Patrick Fauß

Vor einem Jahr hatten die Holzheimer Betreiber einer Biogasanlage, Armin Frank und Stefan Schweigart, zu einem Informationsabend über ein mögliches Fernwärmenetz in Holzheim eingeladen. Das Interesse unter den Bürgern war groß gewesen. 80 Interessierte waren zur Veranstaltung ins Schützenheim gekommen. Seither hatte es wenig Neues zum Thema gegeben.

Am Montag informierten zwei Vertreterinnen der Firma „GP Joule“ aus Reußenköge in Schleswig-Holstein über Pläne für einen bald möglichen Bau. Julia Prey und Martina Serdjuk erläuterten, dass gut 130 Holzheimer Interesse an einem Anschluss an die Fernwärme bekundet hätten. „GP Joule“ würde sich darum kümmern, eine Betreibergesellschaft „Renergiewerke Holzheim“ zu gründen. Planung, Bau und Betriebsführung würde „GP Joule“ ebenfalls übernehmen.

Damit der Betrieb im Fall eines Endes oder einer Störung bei der Biogasproduktion weiter gehen kann, solle ein mit Hackschnitzel befeuertes Kraftwerk als Notfall- oder Ersatzaggregat für das Wärmenetz dienen. Wo im Ort Leitungen verlegt werden, sei noch unklar. Dazu müsse abgewartet werden, wer aus der Bevölkerung Verträge mit der Betreibergesellschaft abschließt. Geplant sei, dass die Wärme nicht teurer wird, als das Heizen mit Heizöl. Ziel sei es, die Fernwärme komplett aus erneuerbarer Energie zu erzeugen. Finanziert werden würde das Projekt unter anderem mit Zuschüssen der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Ende Januar oder Anfang Februar sei eine Infoveranstaltung geplant. Der Termin werde noch bekannt gegeben. Bis zum Mai kommenden Jahres hätten Kunden die Möglichkeit, Anschlussanträge zu stellen. Ab August könnten die Arbeiten dann beginnen. Voraussetzung sei, dass es genügend Anschlussanträge gibt. Angesprochen seien zunächst Bewohner von Holzheim. Aber auch Bürger in Neuhausen könnten sich melden. Möglicherweise würden diese in einem späteren Bauabschnitt angeschlossen werden. In Mertingen (Landkreis Donau-Ries) habe „GP Joule“ bereits ein sechs Kilometer langes Wärmenetz mit 70 Kunden gebaut.

Wie in der Sitzung erläutert wurde, habe es einen Besuch der Wärmenetz-Arbeitsgruppe unter Leitung von Thomas Hartmann (CSU/DG) bei einem Wärmenetz in Stoffenried (Kreis Günzburg) gegeben. Ergebnis war, dass für Holzheim weder eine Genossenschaft noch eine ehrenamtliche Betriebsform infrage komme. Sondern eine Betreibergesellschaft, wie von „GP Joule“ vorgeschlagen, am besten wäre.