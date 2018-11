Schulsozialarbeit Vorurteile nehmen, Toleranz vermitteln

Weißenhorn / Carsten Muth

Die Zeit in der Grundschule ist für Kinder wegweisend. Davon ist Susanna Dörr-Young von der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg überzeugt. Seit zwei Jahren ist sie Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule Süd in Weißenhorn mit fast 400 Schülern – und hat reichlich zu tun. Sie sagt: „An der Grundschule werden die Basiskompetenzen vermittelt, von denen die Schüler später profitieren. Dort lernt man fürs Leben.“

Susanna Dörr-Young berichtete kürzlich den Mitgliedern des städtischen Kulturausschusses von ihrer Arbeit an der Grundschule Süd. Dort hat sie eine 50-Prozent-Stelle. Ihr Fazit: Die Nachfrage ist hoch, die Resonanz gut. Die Jugendsozialarbeiterin spricht und arbeitet mit Kindern, die Sorgen haben, die zum Beispiel darunter leiden, dass sich ihre Eltern getrennt haben oder die Streit mit Mama und Papa haben. Ein Auge hat Dörr-Young auch auf Jungen und Mädchen, die im Unterricht oder in den Pausen „auffällig“ geworden sind – in welcher Form auch immer.

Die Jugendsozialarbeiterin sucht das Gespräch mit betroffenen Eltern, führt eigenen Angaben zufolge durchschnittlich drei Gespräche mit Eltern pro Woche. Dabei gehe es auch darum, Vertrauen auf- und Vorurteile abzubauen. Dörr-Young hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die ihre Unterstützung in Anspruch nehmen, schnell den „Psychostempel“ aufgedrückt bekommen. Was vollkommen unangemessen sei. „Ich versuche zu vermitteln, dass es absolut Okay ist, wenn sich Kinder Hilfe holen.“

Selbstverständlich stehe sie in ständigem Austausch mit den Lehrern, aber auch mit den Jugendamt und inzwischen auch mit Gabriele Scheppach, der Leiterin des neuen Familienstützpunktes in Weißenhorn.

Bürgermeister Wolfgang Fendt freute sich, dass das Angebot an der Grundschule gut angenommen werde. Er betonte: „Es zeigt, dass das Angebot nötig ist.“