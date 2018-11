Senden Vortrag zu Erster Hilfe am Baby gut besucht

Vortrag zu Erster Hilfe am Baby gut besucht

Kreis Neu-Ulm / SWP

„Ich war schon zum zweiten Mal hier“, sagte eine Großmutter, „wenn meine Enkel zu Besuch sind, fühle ich mich so einfach sicherer“. Mit „hier“ meinte sie die Informationsveranstaltung „Wenn pusten nicht ausreicht“, bei der Experten Tipps für die Erste Hilfe bei Kinderunfällen gaben.

Die gemeinsamen Veranstalter – die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) des Landkreises Neu-Ulm, der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landratsamtes sowie das Bayerische Jugendrotkreuz – freuten sich über die rund 100 Besucher im Sendener Bürgerhaus und deren positive Resonanz.

Wie kann man Babys vor Gefahren schützen? Was ist zu tun, wenn sich dennoch ein Unfall ereignet hat? Die beiden Notfallmediziner Dr. Björn Hossfeld und Dr. Sylvi Thierbach vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm wiesen darauf hin, dass kleine Kinder noch nicht unterscheiden könnten, was gefährlich oder harmlos ist. Doch viele Unfallgefahren ließen sich zum Glück vorbeugend mindern oder ganz vermeiden. Kommt es doch zum Unglücksfall, könne besonnenes Handeln und schnelle Hilfe oft Schlimmeres verhindern.

Richtig reanimieren

Die Referenten schilderten Gefahrensituationen, in die ein Säugling oder Kleinkind geraten kann, und was man dann am besten tut. Angefangen bei Verbrühungen, Verbrennungen, Erstickungen bis hin zu Stürzen und Vergiftungen – alle eventuellen Gefahren wurden durchgespielt. Anschließend riefen sie mit Kurzfilmen ins Gedächtnis, wie man richtig reanimiert. „Sie können nichts falsch machen, außer Sie machen nichts“, ermunterten die beiden Ärzte, die Teilnehmer im Notfall trotz Unsicherheit aktiv zu werden.

Zum Abschluss demonstrierten Jugendliche der Ortsgruppe Senden des Jugendrotkreuzes mit aufgeschminkten Wunden und Prellungen, wie diese in der Regel aussehen, anhand welcher Merkmale man sie identifizieren und wie man sie am besten behandeln kann.