Geschichte Vorkämpferin für Frauenrechte

Senden / Michael Seefelder

Als heute vor 100 Jahren der Rat der Volksbeauftragten das Wahlrecht für Frauen in Deutschland verkündete, war die gebürtige Sendenerin Therese Studer bereits 56 Jahre alt und schwer an Rheumatismus erkrankt. Eine Reaktion der Vorkämpferin für Frauenrechte und Gleichberechtigung auf diese Nachricht und das schon vier Tage zuvor von Kurt Eisner (SPD) proklamierte Frauenwahlrecht in Bayern ist nicht überliefert.

Jedoch dürfte die Frau, die sich aus bitterer Armut zur ersten Verbandssekretärin beim Süddeutschen Verband katholischer Arbeiterinnenvereine hochgearbeitet hatte, mit Genugtuung darauf reagiert haben. Sie ist eines der leuchtendsten Beispiele für den Kampf um Bildung und Mitbestimmung für Frauen in der Region im 19. Jahrhundert und hat mit ihrem Einsatz dazu beigetragen, den Boden für umfassende gesellschaftliche Reformen zu ebnen, die schließlich Emanzipation und rechtliche Gleichstellung der Geschlechter ermöglichten.

Therese Studer wurde 1862 in der Lechstraße 1 in Senden geboren, sie wuchs ohne Mutter auf und musste ab ihrem achten Lebensjahr schuften, zunächst bei Bauern, dann in der Winkelschen Zündholzfabrik in Altenstadt und später in der Textilfabrik im heutigen Sendener Stadtteil Ay. Die Industrialisierung war in vollem Gange und brachte den neuen Stand der Arbeiter hervor. Der Kreisheimatpfleger für den Landkreis Neu-Ulm, Walter Wörtz, beschreibt den harten Alltag in den Kindheitstagen von Therese Studer: Zwar habe es in Bayern bereits seit 1860 eine Schulpflicht gegeben, in der Praxis habe es aber oft anders ausgesehen. „Die Kinder waren Arbeitskräfte“, sagt Wörtz.

Jedoch hatten Arbeiterinnen und Arbeiter anders als Mägde und Knechte feste, wenn auch aus heutiger Sicht extrem lange Zeiten, die sie in den Fabriken malochten. Das brachte einen kleinen Anteil an Freizeit mit sich, den Therese Studer mit schier unstillbarem Wissensdurst für das Studium von Büchern nutzte. Jahre später wird sie an ihre lebenslange Freundin Barbara Renz aus Altenstadt, die ebenfalls als Frauenrechtlerin in Erscheinung trat, schreiben: „Mein ärgster Schmerz war, dass ich nicht lernen konnte, wie ich gewollt hätte.“

Wie Walter Wörtz erklärt, sei es den Frauen in jener Zeit in der Arbeiterklasse wegen der doppelten Belastung von Arbeit und Familie noch schlechter gegangen als den Männern. Therese Studer habe „hautnah erlebt, wie man unterdrückt wird“. Hinzu kamen immer wieder Übergriffe und unsittliches Verhalten von Männern, die, wie Quellen belegen, von Therese Studer für ihr Verhalten zurechtgewiesen wurden.

Unter den Arbeiterinnen in Ay avancierte die junge Frau schnell zum Vorbild. „Sie war wohl eine sehr willensstarke Frau“, sagt Kreisheimatpfleger Wörtz. 1884 ging Studer in die Textilfabrik nach Kaufbeuren und lebte in der Marienanstalt, einem Wohnheim für Fabrikarbeiterinnen. Die sozialen Fragen beschäftigten sie in dieser Zeit noch mehr und sie las sich eine umfassende Bildung in vielen Bereichen an. Studer gründete eine Gruppe katholischer Arbeiterinnen, 1908 wurde sie erste Verbandssekretärin beim Süddeutschen Verband katholischer Arbeiterinnenvereine in München.

„Als Frau war das natürlich eine Ausnahme“, sagt Wörtz. Sie sorgte für bessere Verpflegung und politische Schulung der Arbeiterinnen und wehrte sich, wenn Entlassungen anstanden. Überliefert ist, dass sie Wein und Zigarren schätzte. Unermüdlich trieb sie die Gründung von Vereinen voran. In ihren letzten Lebensjahren erhielt Therese Studer Ehrungen und verfasste eine Autobiografie. Sie starb 1931 mit 68 Jahren in München.

Für Hannelore Beck, Sprecherin des Vorstandsteams der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Senden ist Therese Studer eine Frau, „die ganz klar gegen die Ungerechtigkeiten der Industrialisierung auf weiblicher Seite gekämpft hat“. Ein vielsagendes Zitat Studers ist überliefert: „Nichts für mich, alles für andere.“ Studers Nachfolgerin als Verbandssekretärin, Aloisia Eberle, sei 1919 schließlich als eine von sechs Frauen in den bayerischen Landtag eingezogen, betont Beck. Ein Erfolg, passend zum Lebensmotto Studers: „Lant it luck!“ („Lasst nicht locker!“).