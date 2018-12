Gericht Vor häuslicher Gewalt in Frauenhaus geflohen

Vor häuslicher Gewalt in Frauenhaus geflohen

Kreis Neu-Ulm / Patrick Fauß

Der Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm gegen einen 36-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ist gestern fortgesetzt worden. Dem Angeklagten aus dem südlichen Landkreis wird, wie berichtet, vorgeworfen, seine heute 39-jährige Lebensgefährtin zwischen 2009 und 2015 immer wieder schwer misshandelt zu haben. Insbesondere von Würgen und Schlagen ist in der Anklage die Rede. Alles in allem soll es laut Staatsanwaltschaft sage und schreibe 150 solcher Fälle gegeben haben.

Gleich zu Beginn des zweiten Prozesstags stritten Gericht, Anwalt und Staatsanwaltschaft über den weiteren Fortgang des Verfahrens. Die Vertreterin der Nebenklage, Rechtsanwältin Cecile Behrendt aus Ulm, forderte, dass der Angeklagte für die Vernehmung der 39-Jährigen den Saal verlassen soll. Dessen Anwesenheit habe ihre Mandantin am ersten Verhandlungstag bewogen, eine falsche Aussage zu ihrer Berufsausbildung zu machen. „Man sieht, dass sie panisch auf den Angeklagten reagiert“, sagte die Rechtsanwältin.

Der Angeklagte antwortete in barschem Ton, er wolle während der Vernehmung im Raum bleiben. Die Nebenklägerin zitterte daraufhin am ganzen Leib und betonte, sie könne in Anwesenheit des Angeklagten nicht aussagen. Thomas Mayer, Direktor des Amtsgerichts, beschloss, dass der Angeklagte für die Dauer der Aussage vor dem Gerichtssaal warten muss.

Der 36-Jährige hatte die Vorwürfe zum Prozessauftakt bestritten. Es sei zum Streit gekommen – aber nie zu Schlägen. Die Wunden habe sich seine damalige Freundin selbst zugefügt. Sie habe sich häufiger mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und selbst gewürgt.

Richter Mayer fragte die ehemalige Freundin des Angeklagten nach dem „schlimmsten Augenblick“ in der Beziehung. Die 39-Jährige berichtete vom Vorabend ihrer Flucht ins Frauenhaus vor drei Jahren. Der Angeklagte habe sie zuvor wieder einmal gewürgt, geschlagen und ihr außerdem ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Anschließend habe er die gemeinsame Tochter auf den Arm genommen und sei mit dieser in einen Nebenraum der Wohnung gegangen. Sie habe Angst um ihre kleine Tochter gehabt und sich in diesem Moment entschlossen, die Situation nicht mehr hinzunehmen.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Mit Hilfe eines Bekannten sei sie in ein Frauenhaus geflüchtet. Der Bekannte, der auch als Zeuge aussagte, erläuterte, dass ihm in den Wochen zuvor Wundmale am Hals der Frau aufgefallen waren. Seiner Meinung nach müsste diese durch Würgen entstanden sein. Im Juni 2017 hatte die Frau Anzeige erstattet. Der Angeklagte räumte anschließend ein, es habe an dem besagten Abend Streit, aber keine Gewalt gegeben.

Einer Zeugin, eine frühere Bekannte der 39-Jährigen, war bereits 2012 einmal ein großer blauer Fleck am Unterarm des mutmaßlichen Opfers aufgefallen.

Außer der Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung gibt es zwischen dem Beschuldigten und seiner Ex-Freundin auch einen zivilrechtlich ausgetragenen Streit um das Sorge- und Umgangsrecht für die beiden gemeinsamen Kinder.