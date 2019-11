Nach sechsjähriger Unterbrechung gibt es in Vöhringen wieder einen Ortsverband der Grünen. Bei der konstituierenden Versammlung im Gasthaus Lepple wurden der in Bellenberg wohnhafte Wirtschaftsfachwirt Stefan Nußbaumer (37) und – in Abwesenheit – die Handwerksmeisterin Andrea-Maya Stelzner...