Nuxit Vor Abstimmung gedrückt: Entschuldigung reicht

Kreis Neu-Ulm / Carsten Muth

Die Mehrheit des Neu-Ulmer Kreistags will nicht, dass der Landkreis über den Nuxit verhandelt – über den Austritt der Stadt aus dem gleichnamigen Kreisverbund. Zumindest solange noch keine Entscheidung in der Sache gefallen ist. Dies ist gestern in einer emotional geführten Debatte im Landratsamt deutlich geworden. Damit reagierte das Gremium auf die Vorwürfe aus der Stadt Neu-Ulm, wonach der Landkreis gemeinsame Gespräche abgebrochen hat.

Landrat Thorsten Freudenberger stellte klar, dass er persönlich und die Kreistagsmehrheit den Landkreis als Ganzes erhalten möchten. „Wir wollen nichts anderes, als den erfolgreichen Weg weiter gehen“, sagte Freudenberger, dann süffisant: „Dass sich ein Landrat für den Erhalt seines Landkreises einsetzt, dürfte keine Überraschung sein.“

Der Landrat berichtete, dass es „Arbeitsgruppen auf verwaltungsrechtlicher Sachebene“ zwischen Stadt und Landkreis gegeben habe – und zwar bis vergangenen März. Damals stellte die Stadt offiziell ihren Antrag auf Kreisfreiheit. Damit sei „eine Grenze erreicht“ worden, dieser Austausch nicht mehr weitergeführt worden. Den Vorwurf, überhaupt nicht mehr gesprächsbereit zu sein, wies Freudenberger zurück. Er erinnerte etwa an Diskussionen mit Vertretern aus Neu-Ulm, in denen es darum geht, dass Neu-Ulm die Trägerschaft des Öffentlichen Personennahverkehrs übernehmen darf.

Deutlich wurde Nuxit-Gegner Jürgen Bischof. Er sagte: „Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg will, dass der Kreis mit ihm in Verhandlung tritt. Nein! Wir verhandeln nicht darüber, dass er uns ein gesundes Bein abschneidet.“

Nicht nur an dieser Stelle trieb die Debatte um den Nuxit bunte Blüten. Denn das Gremium debattierte auch über das Verhalten ihrer prominentesten Kreisrätin: Beate Merk. Die CSU-Landtagsabgeordnete und frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin hatte, wie berichtet, in der Kreistagssitzung vom 19. Oktober plötzlich den Sitzungssaal verlassen. Kurz vor einer wichtigen Abstimmung zum umstrittenen Nuxit.

Der Kreistag segnete an jenem Tag eine Stellungnahme an den bayerischen Landtag ab (siehe Info-Kasten). Darin bat der Landkreis den Landtag in München, den Austritt der Stadt Neu-Ulm aus dem Verbund zu verhindern.

Merk machte einen Gewissenskonflikt geltend und deutlich, dass eine Abstimmung über eine Stellungnahme des Landkreises zum Nuxit für sie noch „nicht entscheidungsreif“ sei, sie als bayerische Landtagsabgeordnete schließlich irgendwann einmal abschließend in München über den Antrag Neu-Ulms mitentscheiden müsse. Die ehemalige bayerische Justizministerin bat um Entschuldigung dafür, sich vor der Abstimmung im Kreistag gedrückt zu haben. Das Gremium nahm die Entschuldigung bei zwölf Gegenstimmen an – und lehnte mehrheitlich den Antrag von Grünen-Sprecher Helmut Meisel ab, Merk offiziell zu verwarnen.

Lieber auf Toilette

Franz-Clemens Brechtel und Annette Neulist (beide CSU) zeigten vollstes Verständnis für Beate Merk. Brechtel fand es schlicht unfair, dass seine Fraktionskollegin in den vergangenen Wochen derart in die Schusslinie geraten sei, viel Häme abbekommen habe. Es habe auch andere gegeben, die sich in besagter Sitzung Ende Oktober „entfernt“ hätten. „Von 71 Kreisräten waren am Ende nur noch 50 im Saal.“

Für Annette Neulist ist Beate Merk gar „in einen Argumentationskrieg um den Nuxit“ geraten. Ihr Verhalten sei so betrachtet eine „Kriegsdienstverweigerung“ gewesen. Dann bekannte die ehemalige Grünen-Kreisrätin: „Ich bin auch schon mal auf Toilette, weil ich mich vor einer Entscheidung drücken wollte.“