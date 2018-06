Natur Verein engagiert sich für Schutz von Fledermäusen

Next

Edgar, die Rauhautfledermaus, ist ein Winterfindling und wurde vergangenes Jahr in einem Jugendhaus gefunden. Völlig abgemagert kam er zum Fledermausschutz Neu-Ulm, wo er überwintern konnte. Mittlerweile flattert er wieder durch die Lüfte. © Foto: Fledermausschutz Neu-Ulm

Kreis Neu-Ulm / Benjamin Merkle

Ein Verein engagiert sich im Kreis Neu-Ulm für den Schutz von Fledermäusen und will die Lebensbedingungen für das fliegende Säugetier verbessern.

Immer mehr Menschen begeistern sich für die einzigen aktiv fliegenden Säugetiere der Welt und deren Schutz. Zu ihnen gehört auch die Biologin Anna Vogeler. „Eigentlich war es nie mein Plan, mich später einmal so intensiv mit Fledermäusen zu beschäftigen, aber als ich dann das erste Mal eine in der Hand hatte, war es um mich geschehen“, erzählt sie.

Mittlerweile arbeitet sie in der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern und setzt sich für den Erhalt von Fledermäusen in Deutschland ein. Gemeinsam mit den Vertretern des Gerlenhofener Arbeitskreises Umweltschutz (GAU), des Bund-Naturschutz Neu-Ulm und des Landesbundes für Vogelschutz Neu-Ulm betreut Vogeler ein Programm zum Schutz der Fledermaus im Landkreis Neu-Ulm. Ihre Faszination für die kleinen Tiere begründet Sie mit deren bemerkenswerten Eigenschaften: „Es sind sehr soziale Tiere, die wie der Mensch das Sprechen von ihrer Mutter lernen. Erst wird gebabbelt, dann nachgeahmt und später individuell ergänzt.“

Doch auch ausgewachsene Tiere sind faszinierend. Der Verein listet dazu diverse Fakten auf. Soll es doch tatsächlich Arten geben, die ihre Temperatur im Winterschlaf von den normalen 37 Grad auf knapp vier Grad senken können. Das machen die Tiere, um weniger Energie zu verbrauchen. Andere Fledermausarten fliegen teilweise mehr als 1000 Kilometer von ihrem Winter- zu ihrem Sommerquartier. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Tiere gerade einmal dreieinhalb Zentimeter groß und sechs Gramm schwer sind. Erstaunlich für so kleine Tiere ist auch ihre Langlebigkeit. Fledermäuse können bis zu 30 Jahre alt werden, berichten die Fledermaus-Helfer.

Allein im Neu-Ulmer Raum sind mindestens 14 der weltweit mehr als 1300 Arten beheimatet, und sie alle brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Denn durch intensive Landwirtschaft und den damit einhergehenden Einsatz von Insektiziden verlieren die Tiere ihre Nahrungsgrundlage, berichten die Tierschützer. Und das, obwohl die kleinen Jäger den Landwirten einiges an Arbeit abnehmen. Ein einziges Tier kann in einer Stunde hunderte von Schädlingen verspeisen. Weltweit würden dadurch Milliarden von Euro eingespart. Selbst der Fledermaus-Kot ist etwas Besonderes. Auch von ihnen stammt der sogenannte Guanodünger, den auf der ganzen Welt Profis und Hobbygärtner wegen seines Reichtums an Mineralien wie Magnesium, Kalium und Calcium schätzen.

Was die Tiere vor allem brauchen, sind sichere Rückzugsmöglichkeiten. Moderne Gebäude lassen kaum noch Ritzen und Spalten übrig, in denen sie Verstecke finden können. Altbaumbestände sind auch seltener geworden. Deshalb bietet der Fledermausschutz Neu-Ulm Kurse an für den Bau von Fledermauskästen unter Anleitung. Das Material dazu wird bereitgestellt.

Mückenjagd im Garten

Wer schon eine Fledermaus als Mitbewohner hat, kann sich freuen, denn auch im heimischen Garten gehen die hungrigen Tierchen auf Insektenjagd und verspeisen Mücken und Fliegen. „Das Beste, was man machen kann, wenn man schon Fledermäuse im Haus hat, ist nichts zu tun! Die Tiere fühlen sich offensichtlich wohl, müssen also nur noch akzeptiert werden“, rät Anna Vogeler.

Wer ein Fledermaus-Quartier entdeckt hat und sich nicht sicher ist, kann über das Notfalltelefon (0175) 536 66 50 oder über die Internetseite (fledermausschutzneuulm.de) Informationen einholen. Beim Fund eines verletzten Tieres, wird es am besten auf einem Handtuch in einen Schuhkarton gelegt. Oft sind die Fledermäuse dehydriert, deshalb ist ein Schälchen mit Wasser ein Muss. Auch in diesem Fall empfiehlt es sich, die Experten zu Hilfe zu rufen, rät Anna Vogeler.