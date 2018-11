Vereine Von Strauß-Walzer zu Fluch der Karibik

Senden / swp

Die Aufheimer Dorfmusikanten sind immer für eine Überraschung gut. Und so bot das Jahreskonzert in der vollen Jehle-Halle heuer neben moderner und klassischer Blasmusik auf hohem Niveau so manche unterhaltsame Einlage.

So endete die Fahrt „durch leichte Gewässer und schwere See“, so das Motto des Abends, in einer Hafenkneipe, mit dem Shanty „What Shall We Do with the Drunken Sailor“, für den sich die Musiker in einen stimmgewaltigen Chor mit nur minimaler Instrumentalbegleitung verwandelten. Schon zuvor beim Marinemarsch „Kameraden auf See“ hatten die Dorfmusikanten mit einer Gesangseinlage geglänzt.

In See gestochen war zuerst die Anfängergruppe unter Dirigent Bernhard Ott, die ihr Potenzial als musikalische Zukunft der Dorfmusikanten wieder unter Beweis stellte. Mit dem gewohnten Schwung übernahm dann Rani Rezek mit seinem Jugendorchester Wita die Bühne, die fleißige Helfer für den Konzertabend in ein stattliches Schiff verwandelt hatten. Die Nachwuchsmusiker schlugen gekonnt den Bogen vom Strauß-Walzer „An der schönen blauen Donau“ zur Filmmusik des Blockbusters „Fluch der Karibik“.

Premiere für neue Dirigentin

Beim Auftritt der Dorfmusikanten standen dann abwechselnd zwei Kapitäne auf der Brücke: Dirigent Alexander Menth und seine frischgebackene Kollegin Beate Unseld. Den entsprechenden Kurs hat die Querflötistin der Dorfmusikanten kürzlich mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen.

Für ihre Premiere am Dirigentenpult hatte sich Unseld das anspruchsvolle Werk „Schmelzende Riesen“ des Südtiroler Komponisten Armin Kofler ausgesucht, der darin die zerbrechliche Schönheit der arktischen Eiswelt in Zeiten des Klimawandels beschreibt. Für ihren souveränen Auftritt gab es viel Applaus.