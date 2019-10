Das Verfahren gegen eine vermeintliche Räuberbande vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Memmingen wegen eines Überfalls auf einen Uhrenhändler in Illerberg im Jahr 2013 hat eine unerwartete Wendung genommen: Vier der fünf Angeklagten wurden freigesprochen. Gegen einen der Angeklagten, den 37 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen Gökhan G. wurde das Verfahren abgetrennt und wird, wie ursprünglich geplant, am 4. November um 9 Uhr mit der Vernehmung weiterer Zeugen, fortgesetzt, teilte das Landgericht am Donnerstag mit.

Zeuge will sich nicht selbst belasten

Die Anklage gegen die vier freigesprochenen Männer stützte sich auf die Angaben eines Belastungszeugen aus dem Umfeld der Männer. Dieser hat in der Hauptverhandlung jedoch keine Angaben gemacht. Und zwar mit dem Verweis darauf, dass er sich durch seine Aussage möglicherweise selbst belasten würde. Eine Möglichkeit, die ihm rechtlich zusteht. Seine belastenden Angaben, die er gegenüber der Polizei gemacht hatte, konnten hinsichtlich der vier jetzt freigesprochenen Angeklagten durch die umfangreiche Beweisaufnahme jedoch nicht bestätigt werden.

Freispruch rechtskräftig

Aus diesem Grund wurde das Verfahren gegen Gökhan G., dem am 4. August 2019 die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Memmingen gelang und der kurz darauf wieder festgenommen wurde, abgetrennt. Die übrigen vier Angeklagten wurden auf übereinstimmenden Antrag der Verteidiger und der Staatsanwaltschaft freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.