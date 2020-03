Der Vöhringer Student Moritz Mayländer ist aus Russland zurück und wieder in der Heimat. Vergangene Woche hatte er sich noch überlegt, sein Auslandssemester im sibirischen Tomsk trotz Corona-Krise fortzusetzen (wir berichteten). Am Dienstagmittag landete er dann doch in Berlin Schönefeld – m...