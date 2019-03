Politik Vöhringen soll wieder grüner werden

Vöhringen / Henri Gallbronner

Grüne Politik soll wieder Einzug halten in Vöhringen: Das ist das Ziel einer kleinen Gruppe, die sich kürzlich im Café Milos traf. Mit dabei waren auch die beiden Vorstandssprecher des Kreisverbandes Neu-Ulm, Mechtild Destruelle und Tilman Hirth, sowie der Sprecher des Ortsverbandes Rothtal, Franz Schmid.

Die Arbeit des Vöhringer Ortsverbandes, der bereits seit den 1980er-Jahren bestand, war vor den vergangenen Kommunalwahlen eingeschlafen: „Zur Listenaufstellung ging absolut nichts mehr zusammen“, erinnerte sich Gundula Gieraths, die lange Zeit für die Grünen im Stadtrat gesessen hatte, bei dem Treffen.

Eine Neugründung eines Ortsverbandes oder eine Liste bei der Kommunalwahl 2020 fassten die Anwesenden zunächst noch nicht ins Auge, dafür ist schlicht zu wenig Personal da.

Zunächst möchte man sich regelmäßig zu Stammtischen treffen, um Mitglieder und interessierte Bürger zu vernetzen. „Natürlich macht es Sinn, den Aufschwung der Grünen jetzt zu nutzen“, sagte Karsten Zanor, der gegenüber dem Kreisvorstand den Anstoß zu dem Treffen gegeben hatte.

Nach Vöhringen zugezogen, war es dem Parteimitglied ein Dorn im Auge, sich vor Ort nicht engagieren zu können. Einbringen will sich die Grünen-Gruppe auch im Europawahlkampf. Beim Landtagswahlkampf hatte noch der benachbarte Ortsverband Rothtal einen Infostand in Vöhringen betrieben, nun will man hier selbst aktiv werden.

Ortsverband mit Illertissen?

„Wenn was zusammengeht, würde ich von meinen Mandatsgeldern einen Stehtisch spendieren“, kündigte Kreisrätin Gieraths an. Der Kreisverband steuert einen Sonnenschirm bei. Neben den europäischen Themen wünscht sich Markus Harzenetter – der zwar nicht Mitglied, aber nach eigenen Angaben schon seit langem Grünen-Wähler ist – auch, dass man auch in der Kommunalpolitik grüne Akzente setzt: „Was sind Vöhringer Themen?“, ist für ihn die entscheidende Frage.

Damit könne man die Leute auch mehr für die Grünen und ihre Themen begeistern. Harzenetter kann sich auch vorstellen, einen gemeinsamen Ortsverband mit Illertissen zu gründen – ähnlich des Verbandes im Rothtal. Zwischen Vöhringen und Illertissen liegt zwar noch Bellenberg, dort gibt es allerdings keine Grünen-Mitglieder.

Ein nächstes Treffen des Vöhringer Stammtisches wurde für den 20. März anberaumt. Dann möchte man sich wieder im Grünen-Stammlokal, dem Bräuhaus Lepple im Stadtzentrum, treffen.